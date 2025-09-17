Ufuk Özkan’dan sevindiren haber... Taburcu oldu: İlk kare geldi!

İki gün önce Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen ve hastaneye kaldırılan oyuncu Ufuk Özkan’dan iyi haber geldi.

50 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kardeşi Umut Özkan da ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu ve bilincinin açık olduğunu açıklamıştı. Umut Özkan, 48 saat sonunda ağabeyinin servise alınacağını ya da taburcu edileceğini duyurmuştu.

Beklenen haber bugün geldi. Taburcu edilen Ufuk Özkan, oyuncu Mehmet Uslu ile çekilen fotoğrafını paylaşarak hayranlarını sevindirdi. Uslu, paylaşımında, “Biz hastaneden çıktık. Gayet iyiyiz” ifadelerini kullandı.

"SEVGİNİZİ İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM"

Taburcu olduktan sonra yazılı bir açıklama yapan Ufuk Özkan, kendisine destek olanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."

KARACİĞER NAKLİ BEKLİYOR

Daha önce karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ünlü oyuncu, şimdilerde organ nakli için uygun donör bekliyor.