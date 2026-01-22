Ufuk Özkan’ın ailesinden 'donör' açıklaması!

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve uzun süredir tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yayılan iddialar üzerine ailesinden ilk açıklama geldi. Karaciğer nakli bekleyen Özkan için donör bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"NETLEŞMİŞ BİR DONÖR ADAYI YOK"

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, kamuoyunda dolaşan asılsız bilgilerin tedavi sürecine zarar verdiğini vurguladı. Umut Özkan, ağabeyinin sağlık süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla netleşmiş bir donör adayı bulunmamaktadır. Benim yapacağım resmi paylaşımlar dışındaki hiçbir habere itibar etmeyiniz. Gerçeğe aykırı ve teyitsiz paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Organ nakli sürecinin belirli etik ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlatan Umut Özkan, izinsiz yapılan paylaşımlar hakkında yasal yollara başvuracaklarını belirtti:

"Kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir. Aksi yönde yapılan paylaşımlar hakkında gerekli hukuki ve idari başvurular tarafımızca yapılmaktadır. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederim."



