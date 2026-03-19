Ünlü model Tülin Şahin ameliyat olacak: 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım'

Meme kanseriyle mücadelede küresel bir simge olan 'Pembe Kurdele' (Pink Ribbon) hareketinin gönüllü elçilerinden ünlü model Tülin Şahin, kendi sağlık süreciyle ilgili çarpıcı bir haberi paylaştı.



Posta'nın haberine göre Şahin’in göğsünde yapılan kontrollerde, kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildiği ve ünlü ismin önümüzdeki günlerde operasyon geçireceği öğrenildi.

"ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNİ ANLATIYORDUM, ŞİMDİ YAŞIYORUM"

Yaşadığı süreci büyük bir metanetle karşılayan Tülin Şahin, yıllardır savunduğu "erken teşhis" vurgusunun bu kez kendi hayatındaki önemine dikkat çekti. Şahin, "Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Şimdi aynı gerçekle ben de karşı karşıya geldim" ifadelerini kullandı.

"KADINLAR İŞİNİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR"

Birçok kadının toplumsal baskılar veya kariyer kaygıları nedeniyle sağlık sorunlarını gizlediğine değinen ünlü model, samimi açıklamalarda bulundu:

"Birçok kadın sağlık sorunlarını açıklamaktan çekiniyor. İşini kaybetmekten ya da kadınlığına dair yanlış yorumlar yapılmasından korkuyor. Eğer benim bu süreci açıkça paylaşmam, bir kadının bile kontrole gitmesine vesile olursa bu benim için çok kıymetli. Kızım ve ailem için güçlü durmaya devam edeceğim."

Sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilen Tülin Şahin’in, doktorlarının tavsiyesi üzerine önümüzdeki günlerde ameliyat edilerek tümörün alınacağı bildirildi.