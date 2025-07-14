Ünlü yayıncı iShowSpeed'in yayınında yaşananlar gündem oldu: İngilizce krizine dair açıklama geldi!

Dünyaca ünlü yayıncı iShowSpeed, yeniden Türkiye’ye geldi. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Speed, geçtiğimiz yıllarda yaptığı ziyaretten sonra Türkiye’nin “yeni bir yayını hak ettiğini” söylemişti. Şu sıralar dünyayı dolaşan fenomen, rotasını bir kez daha İstanbul’a çevirdi ve kalabalık bir grup eşliğinde şehirde yayın yapmaya başladı.

GALATA KULESİ'NDE "İNGİLİZCE KRİZİ"

iShowSpeed’in İstanbul yayınında en çok dikkat çeken anlardan biri, Galata Kulesi ziyaretinde yaşandı. Yayın sırasında yapının tarihini öğrenmeye çalışan Speed, görevli personele sorular yöneltti ancak İngilizce iletişim kurmakta zorlandı. Bu durum sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve bazı platformlarda "turistlere bilgi verilemiyor" yorumları yapıldı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Tartışmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, olayla ilgili resmî bir açıklama yaptı. Açıklamada, Galata Kulesi’nde görev yapan personelin asli görevinin güvenlik olduğu, tarihi bilgi aktarmanın bu kişilerin sorumluluğu içinde bulunmadığı vurgulandı.

Ayrıca Galata Kulesi’nin farklı dillerde bilgi sunabilen rehberlerle ve QR kod destekli dijital sistemlerle ziyaretçilere hizmet verdiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Sadece belli bir ana ait görüntüler üzerinden oluşturulan olumsuz algılar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içeriklerin kültürel ve turistik değerlerimizi hedef aldığı açıktır” ifadelerine yer verildi.

YAYINDA RENKLİ ANLAR: DONDURMACI DENEYİMİ VE DÖNER YUHALAMASI

iShowSpeed’in Türkiye yayını Galata Kulesi ile sınırlı kalmadı. Ünlü yayıncı bir sokak dondurmacısıyla etkileşime girdi. Dondurmacının klasik şakalarına maruz kalan Speed’in ağzına peçete konulması yayının eğlenceli anlarından biri oldu.

Ayrıca döner yiyen Speed, "Alman dönerini daha çok seviyorum" açıklamasını yapınca etrafındaki kalabalıktan yuhalama sesleri yükseldi.

MESSI İLE TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

Cristiano Ronaldo hayranlığıyla bilinen iShowSpeed, yayında bir kez daha Lionel Messi hakkında olumsuz sözler sarf etti. Messi’ye yönelik eleştirilerinin ardından çevresindekilerle kısa süreli bir tartışma yaşandı. Daha önce Messi’nin evine gidip kapısını çalmaya çalıştığı olayla gündem olan yayıncının bu çıkışı da gündeme bomba gibi düştü.





Tüm bu olaylara rağmen iShowSpeed’in Türkiye’ye ve Türk takipçilerine olan ilgisi devam ediyor. “Türkiye yeni bir yayını hak ediyor” diyerek başladığı yayın, sosyal medyada geniş yankı buldu. İstanbul’daki yayınlarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.



