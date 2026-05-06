Uraz Kaygılaroğlu’ndan Nilperi Şahinkaya’ya kırmızı güllerle sürpriz

Dijital platformlarda yayınlanan "Aynen Aynen" ve son olarak "Yeraltı" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yakın dostu ve eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya’ya olan desteğiyle dikkat çekti. Şahinkaya’nın rol aldığı "Ballı Süt" adlı tiyatro oyununu izlemeye giden Kaygılaroğlu, arkadaşını övgü yağmuruna tuttu.

"MUHTEŞEM BİR İKİLİ OLMUŞLAR"

Oyunu izledikten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya ve Tülin Özen’i etiketleyerek, "Muhteşem bir ikili olmuşlar" notunu düştü. Sahne performansını çok beğendiğini belirten ünlü oyuncu, dostluğunu bir kez daha kanıtladı.

KIRMIZI GÜLLER VE DUYGUSAL MESAJ

Oyun sonrası Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu'ndan kendisine gelen kırmızı gülleri takipçileriyle paylaştı. Şahinkaya, paylaşımına "Her zaman centilmen" notunu ekleyerek teşekkür etti. Kaygılaroğlu ise bu jeste karşılık vererek; "Seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum" sözlerini kullandı. İkilinin bu samimi diyalogu kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranlarını da heyecanlandırdı.

"BİRBİRLERİNİ KISKANIYORLAR"

Daha önce katıldığı bir programda, eski rol arkadaşları Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu hakkında esprili bir açıklama yapan Nilperi Şahinkaya, stüdyodakileri güldürmüştü. Şahinkaya, iki aktör arasında seçim yapması istendiğinde; "Yine ikisinin arasında kaldım. Zaten hep aralarında kalıyorum; ikisi de benden dolayı birbirini kıskanıyor. Hep ‘O mu, ben mi?’ soruları... Gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.