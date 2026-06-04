Usta sanatçı Emel Sayın'dan sevenlerini üzen haber! Konserlerini erteledi: 'Tedavi görmem gerekiyor'

Türk sanat müziğinin "Mavi Boncuk" lakaplı usta sanatçısı Emel Sayın, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını endişelendiren hüzünlü bir paylaşımda bulundu. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahnelere kısa bir zorunlu ara vermek durumunda kaldığını belirten 80 yaşındaki dev sanatçı, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

BURSA VE HARBİYE KONSERLERİ ERTELENDİ

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve biletleri günler öncesinden tükenen açık hava turnesinin startını vermeye hazırlanan Emel Sayın, programını mecburen değiştirdi. Ünlü sanatçı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini belirtti. Konserlerin ertelendiğini üzülerek ifade eden usta yorumcu, dinleyicilerinden ve bilet alan hayranlarından anlayış beklediğini dile getirdi.

"ÇOK ENDİŞELENECEĞİNİZ BİR DURUM YOK AMA..."

Sağlık durumuyla ilgili net ve detaylı bir teşhis belirtmeyen ancak hayranlarının yüreğine su serpmek isteyen Emel Sayın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden çok teşekkür ederim."





DETAYLI AÇIKLAMAYI VİDEO İLE YAPACAK

Sağlık durumu ve erteleme kararıyla ilgili hayranlarının aklında soru işareti bırakmak istemediğini vurgulayan Emel Sayın, yakın zamanda detaylı bir video mesaj yayımlayacağını müjdeledi. Usta sanatçı, duygusal mesajını "Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum" sözleriyle noktaladı.

Emel Sayın’ın bu paylaşımının ardından binlerce hayranı ve sanatçı dostu, sosyal medyada usta isme "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak destek mesajları yağdırdı.