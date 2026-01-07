Üvey Baba dizisinin 'Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya yıllar sonra Beyoğlu’nda görüntülendi

Türk televizyon tarihinin unutulmaz kötü baba karakterlerinden biri olan Şemsi İnkaya, Beyoğlu’nda bir mekânda çay içerken objektiflere yansıdı. Bir döneme damga vuran Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Halil Güneşli karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun son hali sevenlerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

86 yaşındaki İnkaya, Beyoğlu’nda bir arkadaşıyla sohbet ederken kendisini tanıyan hayranlarıyla ayaküstü sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Sevenlerinin ilgisini geri çevirmeyen usta oyuncu, kısa süre sonra mekândan ayrıldı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Şemsi İnkaya’nın yıllar sonra ortaya çıkması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

ŞEMSİ İNKAYA KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Şemsi İnkaya, 13 Nisan 1939 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ticaret Lisesi’nden mezun olan İnkaya, Ankara’da yapılan Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanmasına rağmen kabul edilmediği için eğitimine burada devam edemedi. Bunun üzerine İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu’na katılan sanatçı, Tuncel Kurtiz, Okan Sağtürk, Güneş Uğurlu ve Avni Dilligil gibi önemli isimlerle çalışma fırsatı buldu.

Askerliğini Isparta’da başlayıp İstanbul Harp Akademisi’nde tamamlayan İnkaya, sanat hayatına İ.Ü.T.B. Gençlik Tiyatrosu’nda amatör olarak adım attı. Kariyeri boyunca Avni Dilligil, Ulvi Uraz, Gazanfer Özcan ve Haldun Dormen gibi tiyatronun duayen isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. İstanbul Tiyatrosu’nda görev alan usta oyuncunun, kendi özel tiyatroları da oldu. Bir dönem Ayten Gökçer ile müzikal bir projede yer aldı.

1970’li yıllardan itibaren sinema ve televizyon projelerinde de rol almaya başlayan Şemsi İnkaya, 1981 yapımı “Gırgıriye” filmiyle geniş kitlelerce tanındı. Türker İnanoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı ve Kartal Tibet’in yönettiği filmde; Adile Naşit, Münir Özkul, Perran Kutman, Ayşen Gruda, Gülşen Bubikoğlu ve Müjdat Gezen gibi usta isimlerle birlikte kamera karşısına geçti.

İnkaya, 1998 yılında yayınlanan ve senaryosunu Samim Utku’nun yazdığı “Üvey Baba” dizisinde canlandırdığı Halil Güneşli karakteriyle televizyon tarihine damga vurdu. Dizide Burçin Abdullah, Işıl Yücesoy, Melike Öcalan ve Hakan Vanlı gibi isimlerle birlikte rol aldı.

2014 yılında ise “Kertenkele” dizisinde Timur Acar, Sera Tokdemir ve Erdinç Gülener’in de aralarında bulunduğu oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıktı.

Şemsi İnkaya, Tiyatro Oyuncuları Derneği (TO-DER) üyesi olup denetleme kurulu başkanlığı görevini de yürüttü. Özel hayatında tiyatrocu Ayten Erman ile evlenip boşanan sanatçının, Ozan ve Cenk adında iki oğlu bulunuyor.