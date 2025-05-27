Uzak Şehir dizisinden ayrılan Yunus Eski'den duygulandıran veda paylaşımı

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de bir veda yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana “Özkan” karakterine hayat veren Yunus Eski, son bölümde senaryo gereği hayatını kaybederek diziye veda etti.

Albora ailesinin istenmeyen damadı Özkan, sezon boyunca sergilediği çelişkili tavırlarla izleyicilerin tepkisini çeken karakterlerden biri olmuştu. Eşi Nare’nin kendisini vurmasının ardından donör olmayı kabul eden Özkan, ameliyat sonrası felç geçirmişti. Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hastanede hayatını kaybeden karakterin vedası izleyicilerde duygusal anlar yarattı.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Yunus Eski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rol arkadaşlarına ve yapım ekibine teşekkür etti. Oyuncu, Instagram paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“De Mardin. Evet geldik ayrılık vaktine. Uzak Şehir. Mesafeleri yakın eden bu şehir bana çok şey kattı. İçinde olmaktan çok keyif aldığım, tanışmaktan çok mutlu olduğum bütün güzel insanlara teşekkürü bir borç bilirim. Başta yapımcılarımız, yönetmenlerimiz ve oyuncu arkadaşlarım… ve bütün ekip. Ayrıldığım için üzgün, birlikte çalıştığım için sevinçliyim. İyi ki varsınız. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin geri dönüp baktığımda tebessümle hatırlayacağım seni Uzak Şehir. Hoşçakal.”

Yunus Eski’nin vedası, dizinin hayranları arasında da büyük üzüntüyle karşılandı. Özkan karakterinin ani vedası sosyal medyada geniş yankı buldu.