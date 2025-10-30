Volkan Konak'ın eşi Selma Konak duygulandıran paylaşım

31 Mart gecesi Kıbrıs’taki konseri sırasında sahnede kalp krizi geçiren ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan “Kuzeyin Oğlu” lakaplı ünlü sanatçı Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı olan Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazının ardından Güney Mahallesi’nde toprağa verildi.

Volkan Konak’ın ani vefatıyla sarsılan 35 yıllık eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri burktu. Zaman zaman eşine olan özlemini dile getiren Konak, bu kez usta sanatçıyı rüyasında gördüğünü söyledi.

Eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Selma Konak, gönderisine şu notu düştü:

“Kavuşmaların en ağırıdır, kaybettiğimizi rüyada görmek.”



Yıllar önce maddi imkânsızlıklar nedeniyle sade bir nikahla dünyaevine giren çift, üç çocuk sahibi olduktan sonra 25 yıl sonra düğün yaparak bu kez sevdikleriyle mutluluklarını paylaşmıştı.