Yakın arkadaşı Şimal'i kaybeden Merve Özbey: 'Seni düşünmediğim tek bir an yok'

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Şimal, 30 Mayıs’ta tedavi gördüğü hastanede 39 yaşında hayatını kaybetti. Şimal için ilk cenaze töreni İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlendi.

Törene katılan yakın dostu Merve Özbey, tabutu başında gözyaşlarına hâkim olamadı.

KUŞADASI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü şarkıcının cenazesi, törenin ardından Kuşadası’na götürülerek Adalızade Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"SENİ DÜŞÜNMEDİĞİM TEK BİR AN YOK"

Merve Özbey, yakın arkadaşına olan özlemini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Şimal’in "Ferman" adlı şarkısını arabasında dinlediği anı paylaşan Özbey, “Seni düşünmediğim tek bir an yok” notunu düştü.





DUYGUSAL VEDA

Özbey ayrıca, birkaç gün önce yaptığı duygusal paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:"Gittin mi şimdi cancağızım, sakladık mı seni Rabbim’in koynuna? Acıların dindi değil mi? En güzel yere emanet ettik seni. Mekanın cennet olsun pamuğum. Mücadelen çok güzeldi, seninle gurur duyuyorum arkadaşım."





ŞİMAL KİMDİR?

1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şimal, müzik kariyerine 2012 yılında “Başlangıç” adlı albümle adım attı. Albümde söz ve müziği kendisine ait olan parçaların yanı sıra 400’e yakın besteye imza attı. “Şimal Yıldızı” adlı şarkısıyla büyük beğeni kazanan sanatçı, aranjör Taşkın Sabah ve klip yönetmeni Enmir Khalilzadeh ile çalıştı.

2021 yılında meme kanserine yakalanan Şimal, zorlu bir tedavi sürecinin ardından hastalığı atlattı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan kontrollerde beyninde tümör tespit edildi. Sekiz saatlik zorlu bir ameliyat geçiren şarkıcı, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. 4 Mayıs’ta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 30 Mayıs’ta kaybetti.