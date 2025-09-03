Yaşadıkları polemiklerle gündemden düşmüyorlar: Hepsi grubunun 20. yıl konseri neden yapılmadı?

2000’li yılların en popüler kız grubu Hepsi, uzun yıllar sonra 20. yılına özel konser ve belgesel projesiyle hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyordu. Ancak grup üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar, bu heyecan verici planları sekteye uğrattı.

Gülçin Ergül, projeye katılmayı reddetti ve bunun nedenini “Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor” sözleriyle açıkladı. Bu açıklama, diğer grup üyeleriyle arasında gerginliklere yol açtı. Yasemin Yürük ise Gülçin’in Hepsi üzerinden PR yapmaya devam ettiğini ve “egoyla hiçbir şey olmayacağını” söyledi.

Gülçin, sosyal medya üzerinden kendisinin hedef gösterilmeye çalışıldığını belirterek, konser ve belgesel konularının Yasemin tarafından gündeme getirildiğini ifade etti. “Artık neden anlaşamadığımızı olgunlukla kabul etmemiz gerektiğini ve huzurumuz için doğru mesafede kalmayı tercih ettiğimi görmüşsünüzdür” diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Yasemin Yürük ise konserin iki üyenin istememesi nedeniyle iptal edildiğini belirterek, “Keşke güzel bir konserle veda etseydik. Ben yıldım Hepsi’den, siz yılmadınız. Çok denedim ben kızları bir araya getirmeyi. Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum çünkü birisi coşuyor, çok konuşmaya başlıyor, manasızca. Olmayacak Hepsi projesi maalesef. Bu kızlara, çocuklara bunu vermeliydik beni dinlemediler!” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Hepsi grubunun 20. yılı için planlanan konser ve belgesel projeleri, üyeler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildi.