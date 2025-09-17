Yasemin Ergene, boşanmanın ardından Prag tatilinde!

14 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan çifti, geçtiğimiz günlerde ayrılıklarını duyurmuştu. Boşanma kararı, kamuoyunda büyük ilgi görmüştü.

Boşanmanın ardından Yasemin Ergene, yakın arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına çıkarak tatil yaptı. Ünlü isim, tatil rotasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yasemin Ergene (@yaseminergene)'in paylaştığı bir gönderi

Ergene, Çekya’nın başkenti Prag sokaklarında verdiği pozlarla dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile 2011'de nikâh masasına oturdu.

Çift, 2012'de çocukları; Emine'yi, 2013'te ise Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak çift, 4 Eylül'de boşandı.

Yasemin Ergene; "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. O günlerde basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz" dedi.

Ancak Yasemin Ergene'nin boşanmasından 4 gün geçmesine rağmen sosyal medyada 'Özilhan' soyadından vazgeçmediği görüldü. Oyuncu, basına yansıyan haberlerden sonra sosyal medyada değişikliğe giderek, 'Özilhan' soyadını kaldırdı.