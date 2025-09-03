Yasemin Özilhan bu kez sessiz kaldı: Boşanma söylentileri güçlendi

Sosyetenin gözde çiftlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın boşanacağı iddia edildi. Ortaya atılan yeni iddiaya göre çiftin boşanma davası bu hafta içinde görülecek.

HASTANEDE BAŞLAYAN AŞK

Çiftin tanışma hikâyesi de yıllar önce dikkat çekmişti. Tuncay Özilhan, televizyon izlerken oğlu İzzet Özilhan’a, “Oğlum, bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor” demişti. Dizide Yasemin Ergene’yi gören İzzet Özilhan ise “Ben de bu kızı arıyordum” sözleriyle ilgisini dile getirmişti. Ablası Türkan Özilhan’ın hastanenin genel müdürü olması sayesinde ertesi gün hastaneye giden İzzet Özilhan, Yasemin Ergene ile tanışmıştı.

2011 yılında evlenen Yasemin Ergene, oyunculuğu bırakarak Yasemin Özilhan olarak yeni bir hayata adım attı. Çiftin bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi.

DAHA ÖNCE DE İDDİALAR ÇIKMIŞTI

14 yıllık evlilikleri boyunca zaman zaman boşanma söylentileriyle gündeme gelen çift, 2022 yılında da benzer bir iddiayla karşılaşmıştı. Ancak Yasemin Özilhan, o dönemde eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafla iddiaları yalanlamıştı.

Bu kez ise durum farklı görünüyor. Çiftin yakın çevresinden gelen bilgilere göre boşanma davası bu hafta resmileşecek. Yasemin Özilhan’ın, 2022’de olduğu gibi boşanma söylentilerini yalanlamaması da iddiaları güçlendirdi.