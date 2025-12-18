Yıldız Tilbe'den Hülya Avşar açıklaması: 'O sözler bana ait değil'

Son günlerde sosyal medyada, Hülya Avşar’ın Yıldız Tilbe’ye, Tilbe’nin de Avşar’a yönelik sert ifadeler kullandığı yönündeki iddialar gündem oldu. Taraflara atfedilen sözler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, iki ünlü isimden de açıklama geldi.

İddialara göre Hülya Avşar’ın, Yıldız Tilbe için “Çok çirkin, sanatı bırak. Kime ne lazımsın?” dediği, Tilbe’nin ise Avşar’a “Evet, sen çok güzelsin. Herkesin işine yarayabilirsin, kapı zili gibisin; gelen basıyor, giden basıyor” sözleriyle karşılık verdiği öne sürülmüştü.

Kamuoyunda geniş yankı bulan bu paylaşımların ardından Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Tilbe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Selamlar, Hülya Avşar için günlerdir yazılan o hakaret cümleleri benim ağzımdan çıkmamıştır. 10 yıl önce yaşanmış bir olayda söylemediğim sözlerin, bir fotoğrafımla birlikte paylaşılıp söylemişim gibi sunulmasını ve yeniden gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum.”





Hülya Avşar da Yıldız Tilbe’nin bu paylaşımını kalp emojisi ile paylaşarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını dolaylı olarak teyit etti.





İki ünlü ismin açıklamalarıyla birlikte, sosyal medyada dolaşan karşılıklı hakaret iddialarının asılsız olduğu netlik kazandı.