Yıldız Tilbe'den korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı!

Türk müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hayranlarını korkuttu. Tansiyon değerlerinin yükselmesi üzerine Nişantaşı’ndaki bir hastaneye başvuran ünlü sanatçı, gün boyu gözetim altında tutuldu.

KALP VE TANSİYON TAKİBİ YAPILIYOR

Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilbe, koluna tansiyon ölçüm cihazı takıldığını ve kalp kontrollerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Yaşadığı süreci samimiyetle anlatan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar. Kalbime de baktılar. Ne zormuş tansiyon ya… Tansiyon hastalarına buradan sağlık diliyorum.”

"DOKTORUM MİKROFON TUTMA DEDİ"

Doktorunun tavsiyelerini paylaşan 59 yaşındaki sanatçı, ilerleyen yaşıyla birlikte kas yapısında değişimler olduğunu şok içinde öğrendiğini dile getirdi. Sahne temposunun kasları üzerindeki etkisine değinen Tilbe, radikal bir karar aldığını şu sözlerle duyurdu:

“Artık 59 oldum, insanın kasları kısalıyormuş yaş ilerleyince. Doktorum mikrofon tutma dedi, ben de tutmuyorum artık. Kolum kötü oluyor. Artık mikrofon tutmayacağım çünkü ellerimi kollarımı hareket ettirmeliymişim.”

Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yıldız Tilbe, bundan sonraki süreçte sağlığı için pilates ve yoga gibi egzersizlere yöneleceğini belirtti