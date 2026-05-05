Yıldız Tilbe’den yürek burkan şiddet itirafı: 'Hepsiyle ağlaya ağlaya ayrıldım'

Özgün tarzı, güçlü sesi ve yardımsever kişiliğiyle Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri olan Yıldız Tilbe, sahne aldığı son konserinde magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Şarkı aralarında hayranlarıyla dertleşen ünlü sanatçı, bu kez özel hayatındaki ayrılıkların perde arkasını araladı.

"MEZİYET DEĞİL, MECBURİYETTİ"

Aşk hayatında yaşadığı zorluklara değinen Tilbe, biten ilişkilerinin sanılanın aksine isteyerek değil, bir mecburiyet sonucu sonlandığını ifade etti. Şiddetin her türlüsüne maruz kaldığını ima eden usta isim, şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Ben şimdiye kadar bütün sevgililerimden kaba oldukları için ayrıldım. Elleri vurgun, dilleri acı olduğu için ayrıldım. Hepsiyle ağlaya ağlaya ayrıldım. Ama yapacak bir şeyim kalmamıştı."

"BİR KADIN NEDEN HAKARET GÖRSÜN?"

Konuşmasının devamında kadına yönelik fiziksel ve duygusal şiddetin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurgulayan Tilbe, toplumsal bir yaraya parmak bastı. "Bir kadın neden hakaret görsün, dayak yesin?" diyerek sitemini dile getiren sanatçı, izleyiciler arasındaki bir hayranına "Damat efendi" diye seslenerek uyarılarda bulundu.

"FİSKE VURMAK YOK"

Erkeklere seslenen Yıldız Tilbe, "Kadınlar bir çiçek, erkekler bir odun. Fiske vurmak yok" sözleriyle şiddete karşı tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Sanatçının bu samimi ve sert çıkışı, konsere katılan binlerce hayranı tarafından uzun süre alkışlandı.