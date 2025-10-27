Defender Trophy’den Afrika macerası

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Defender, macera tutkunlarını yeni bir serüvene davet ediyor. Geçmişteki ikonik Trophy ve Challenge etkinliklerinden ilham alınarak tasarlanan Defender Trophy yarışması, katılımcılarını üç zorlu etaptan oluşan eğitim ve eleme süreciyle sınayacak. Bu etapları başarıyla geçen ekipler, 2026 yılında Afrika’nın eşsiz doğasında düzenlenecek büyük finalde yarışma hakkı elde edecek.

Organizasyon, markanın uzun yıllardır doğa koruma alanında işbirliği yaptığı Tusk organizasyonunun desteğiyle gerçekleştirilecek. Afrika’daki vahşi yaşamın korunmasına odaklanan bu ortaklık kapsamında, yarışma sonunda başarılı olan ekipler dünya çapında canlı yayınlanacak özel bir doğa koruma görevinde yer alma fırsatı yakalayacak. 50’den fazla ülkeden başvuruların kabul edildiği yarışma, Türkiye’den de katılımcılara açık. Ekim ayında başlayan başvuru süreci, bölgesel elemelerle devam edecek. 2026 ilkbaharında yapılacak eleme yarışlarının ardından Afrika’daki büyük finale katılacak ekipler belirlenecek.

ÖZEL SERİ: DEFENDER 110 TROPHY EDİTİON

Bu macera için hazırlanan özel seri Defender 110 Trophy Edition, yarışmaya özgü renkleri ve gelişmiş arazi donanımıyla dikkat çekiyor. Deep Sandglow Yellow ve Keswick Green renk seçenekleriyle sunulan modelde All-Terrain lastikler, parlak siyah 20 inç jantlar, koyu renk koruma plakaları ve özel Trophy çıkartmaları bulunuyor. İç mekânda ise Trophy yazılı aydınlatmalı kapı eşikleri ve Ebony Windsor deri koltuklar, seriyi diğer Defender modellerinden ayırıyor. Ayrıca tavan rafı, merdiven, yan ekipman taşıyıcı, çamurluk paçalıkları ve yükseltilmiş hava giriş sistemi gibi aksesuvarlar da aracın macera ruhunu tamamlıyor.