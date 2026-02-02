Polygon Concep Avrupa turunda

Peugeot, yenilikçi modellerinin öncüsü niteliğindeki Polygon Concept prototipini dünya tanıtımının ardından şimdi de Roadshow adında Avrupa genelini kapsayan bir tanıtım turuna çıkardı. Ocak ayında başlayan ve tüm yılı kapsayacak olan tanıtım, medya temsilcileri, marka ortakları ve Peugeot severler için halka açık sunumlar, etkileşimli gösteriler ve özel deneyimler sunuyor. Turun 2026 yılının ilk yarısında Avrupa genelinde devam etmesi ve yılın ilerleyen aylarında uluslararası daha geniş kapsamlı bir tura çıkması planlanıyor.

YES OTO İLE KİRALAMA EKSPERTİZ VE SATIŞ TEK ÇATI ALTINDA

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car’ı, 2014 yılından bu yana Türkiye’de başarıyla temsil eden Yes Oto büyümesini sürdürüyor. Şirket İkinciyeni satış platformunu ve Carwizz ekspertiz hizmetlerini bünyesine kattı. İkinciyeni ve Carwizz şirketlerinin katılımıyla tüm iş ortakları ve son kullanıcılar için Türkiye ikinci el araç sektörüne yeni bir soluk getireceğini ve ciddi bir katma değer üreteceğini söyleyen Yes Oto CEO’su Özarslan Tangün, “Türkiye’deki sürdürülebilir büyüme stratejimizi destekleyen bu satın alma işlemi, hem kendi filomuzun satışlarını destekleyecek hem de ikinci el sektöründe tüm aktörlerin ihtiyacı olan güvenilir ve yüksek teknoloji ile desteklenmiş, değer üretecek yenilikçi hizmetlerin gerçekleştirilmesine zemin teşkil edecek” dedi.

MERCEDES S-SERİSİ’NDE KAPSAMLI YENİLEME

Dünyanın en çok satan lüks sedanı Mercedes-Benz S-Serisi, mevcut nesli içinde bugüne kadarki en kapsamlı güncellemesiyle sahneye çıktı. Carl Benz’in 1886’da otomobili icat edişinin 140. yılına atıf yapan yeni S-Serisi, mühendislik, dijitalleşme ve konfor alanlarında markanın ulaştığı en ileri noktayı temsil ediyor.

Güncellenen modelde yaklaşık 2 bin 700 parça tamamen yenilendi, güncellendi ya da baştan tasarlandı. Bu oran, S-Serisi tarihinde tek bir nesil içinde yapılan en büyük değişimlerden biri olarak öne çıkıyor. Yeni tasarım diliyle daha güçlü bir silüete kavuşan otomobil, ilk kez aydınlatmalı Mercedes yıldızına ve yeniden tasarlanan üç boyutlu ön ızgaraya sahip.

Aydınlatma teknolojileri de S-Serisi’nin odak noktalarından biri. Geliştirilen Digital Light sistemi, daha parlak ve daha geniş bir aydınlatma alanı sunarken, yaklaşık 600 metreye ulaşan uzun far menziliyle gece sürüş güvenliğini ileri taşıyor. Arka bölümde ise üç yıldızlı stop lambaları, modelin karakteristik kimliğini güçlendiriyor. İç mekânda Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ile çalışan yeni nesil MBUX dikkat çekiyor. Yapay zekâ destekli sistem, ChatGPT tabanlı sanal asistan, Google Haritalar entegrasyonu ve MBUX Superscreen ile daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, yeni park fonksiyonları ve geniş kişiselleştirme seçenekleriyle güncellenen S-Serisi, lüks sedan segmentindeki referans konumunu korumayı hedefliyor.

KIŞ MENZİL LİDERİ AUDİ A6 AVANT E-TRON PERFORMANCE

Elektrikli mobilite, zorlu kış koşullarında uzun yol performansı açısından önemli bir sınavdan geçti. Alman otomobil kulübü ADAC, 14 farklı elektrikli aile otomobilini kapsayan uzun yol kış menzili testinin sonuçlarını açıkladı. Ortalama 0 derece hava sıcaklığında, otoyol hızlarında, ve yalnızca aracın bataryası otoyol hızlarında kullanılamayacak düşük seviyeye geldiğinde her biri 20 dakika ile sınırlandırılan hızlı şarj molaları ile gerçekleştirilen testte, ilk şarj molasını rotasının 441. km‘sinde veren Audi A6 Avant e-tron performance, düşük derece sıcaklıklarda listenin zirvesinde yer aldı. Münih–Berlin güzergahı temel alınarak simüle edilen test senaryosunda araç, tam şarj edilerek başlanılan 518 kilometrelik rota üzerinde ortalama saatte 116 kilometre hız değeri ile 3 saat 49 dakikalık kesintisiz sürüş süresi kaydetti ve bu verilerden yola çıkarak listenin 441 kilometre menzil ile en tepesinde yer aldı.

LEXUS LBX’E BİR ÖDÜL DAHA

Tanıtıldığı günden bu yana kısa sürede elde ettiği satış başarılarıyla adından söz ettiren Lexus LBX, başarılarına yeni bir ödül ekledi. Geçtiğimiz yıl prestijli What Car? Ödülleri’nde üst üste ikinci kez Yılın Küçük SUV’u seçilen Lexus’un B-SUV modeli LBX, bu kez sınıfının “En İyi Kabine Sahip Küçük SUV’u” oldu. Oldukça rekabetçi kompakt SUV segmentinde yer alan LBX, bu sınıfta standartları belirlerken 1.5 litrelik hibrit motoruyla da düşük emisyon ve yüksek verimlilik sunuyor. LBX’in tam hibrit sistemi, 136 beygir maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. LBX, 0-100 kilomere hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştiriyor. WLTP birleşik ölçümlerine göre yakıt tüketimi 100 kilometrede 4.4 litre, CO2 emisyonu ise kilometrede 100 gram olarak dikkat çekiyor.

BMW 2025’TE SATIŞ VE ELEKTRİFİKASYON PERFORMANSIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü BMW Group, 2025 yılında global pazarda 2 milyon 463 bin 715 araç teslimatı gerçekleştirerek zorlu piyasa koşullarına rağmen güçlü bir performans sergiledi. BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarını bünyesinde barındıran grup, özellikle elektrikli araçlardaki büyümesiyle yılı dikkat çekici sonuçlarla tamamladı. BMW Group’ta elektrikli modeller, toplam satışların yüzde 26’sını oluştururken, tamamen elektrikli araç teslimatları yıllık bazda yüzde 8,3 artışla 442 bin adede ulaştı. Bu sonuçla birlikte elektrikli modeller, grubun büyümesinde ana itici güç oldu. BMW markası, 2 milyon 169 bin 761 adetlik satışla global segment liderliğini korurken, BMW M modelleri 213 bin 457 adetlik teslimatla tarihinin en yüksek satış seviyesine ulaştı. MINI ise 288 bin 290 adetlik satışla yüzde 17,7 büyüme kaydetti. Borusan Otomotiv, Türkiye pazarında da güçlü bir yılı geride bıraktı. BMW, 33 bin 992 adetlik satışla Türkiye’de bugüne kadarki en yüksek satış rakamına ulaşarak premium otomobil segmentinin lideri oldu. MINI, 10 bin 380 adetlik satış ve yüzde 118 büyüme oranıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. BMW Motorrad ise premium motosiklet pazarındaki liderliğini korudu. BMW Motorrad, özellikle büyük hacimli GS modelleriyle pazarda öne çıkarken, elektrikli motosiklet segmentinde de liderliğe ulaştı. Borusan Otomotiv, BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarıyla 2025 yılında Türkiye otomotiv ve motosiklet pazarındaki güçlü konumunu pekiştirdi.