Yılın ilk 11 ayında üretim yüzde 4 büyüdü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 11 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösteren toplam üretim 1 milyon 295 bin 31 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 11 aylık dönemine göre yüzde 3 azalan otomobil üretimi ise 796 bin 276 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 320 bin 119 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, yılın ilk 11 ayında üretim yüzde 19, hafif ticari araç grubunda yüzde 21, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 1 arttı. 2024 yılının ilk 11 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7 artarken ağır ticari araç pazarı yüzde 4 geriledi.

Yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 8 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 960 bin 989 adet, otomobil ihracatı ise 546 bin 435 adet düzeyinde gerçekleşti. 2025’in ocak-kasım döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyon 215 bin 876 adetten kapandı.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 11’lik artış sağladı ve 938 bin 177 adede ulaştı.