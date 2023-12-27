24 yıldır kullandığı otomobili 'araç doğrama atölyesi'nde bulundu

Yayınlanma: 27.12.2023 - 17:38

Güncelleme: 27.12.2023 - 17:38

ABD'de Rocky River Polisi kasım ayında bir garajdan iki klasik arabanın çalınması olayını araştırdı. 14 Aralık'ta, onları daha fazla arabanın kurtarılmasına yol açabilecek bir ''doğrama atölyesi'' olarak adlandırdıkları bir yerde buldular.

Polisin ulaştığı kayıtlarda 26 Kasım tarihli videoda hem Chevrolet Impala hem de Pontiac GTO bir otoparktan çıkarken görülüyor. Cleveland Polisi yerel dedektifler ve müfettişlerle işbirliği yaparak başlangıçta sadece Pontiac ve Chevrolet'yi aramaya başladı. Bu soruşturma Cleveland'da Batı 31. Cadde üzerindeki bir dizi mülke kadar uzandı.

Polis Impala'yı bir örtünün altında buldu ancak ne yazık ki GTO birden fazla parçaya ayrılmıştı. Motor tamamen nakliye malzemesine sarılmış, arka şasi kısmı kesilmiş, dış kısmı parçalara ayrılmış ve iç kısmı da benzer durumdaydı. Polis, arazide benzer durumda başka tanımlanamayan araçlar da bulduklarını söyledi.

'BİRKAÇ GÜN GEÇ KALDIK'

Dedektif Mike Asbury ABC News 5'e şunları söyledi:

"Esasen burası tamamen işlevsel bir doğrama atölyesiydi, garajlardan birinin içinde yüksek bir çatı olacak şekilde değiştirilmişti, böylece motor kaldırma tertibatı ve benzeri şeylere izin veriliyordu. Ona arabasını geri vermenin harika olduğunu düşünüyorum, Pontiac'ın sahibi için üzülüyorum, birkaç gün geç kaldık, ama onlardan birini geri aldık ve ona ve ailesine geri verebildiğimiz için mutluyum."

Impala'nın sahibi Mark Condrich ise şunları söyledi:

"1966 model üstü açık, 396 model, Super Sport, bir tür aile arabası, herkes ondan keyif alır. Neredeyse 24 yıldır bizde, oğlum bebekken arka koltukta bir araba koltuğundaydı ve o zamandan beri içindeydi ve baloya da onunla gitti."

Polis, kendi deyimleriyle ''doğrama atölyesi'' çetesi hakkında ayrıntılı bilgi vermedi, ancak bu çalışmanın daha fazla tutuklamaya yaklaştıklarının bir göstergesi olabileceği iddia edildi.