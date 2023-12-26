3,5 milyon araca değerleme yapıldı: İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor

Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:32

Güncelleme: 26.12.2023 - 14:33

VavaCars’ın online platformu üzerinden 2023 yılında yaklaşık 3,5 milyon aracın değerlemesi yapıldı. Bu araçların yüzde 63’ü 6 yaş ve altı araçlardan oluşurken, yüzde 88’ini ise 120 bin kilometre altı araçlar oluşturdu.

İkinci el otomobil pazarı, dinamizmi ve geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Değerlendirmeler, 2023 yılının ikinci el otomobil sektörü açısından oldukça verimli geçtiğini gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye’nin online ikinci el araç platformu VavaCars, 2023 yılı boyunca yaklaşık 3,5 milyon araç değerlemesiyle ikinci el otomobil pazarının nabzını tuttu.

YILIN EN ÇOK SATILAN MODELİ

VavaCars’ın 2023 yılına ilişkin paylaştığı verileri, tüketicilerin tercihlerindeki trendleri, en çok tercih edilen marka ve modelleri, hatta belirli kilometre aralıklarına olan ilgiyi ortaya koydu. Bu veriler, ikinci el otomobil pazarının sadece büyümekle kalmayıp aynı zamanda tüketicilerin beklentilerine hızla adapte olduğunu da gösterdi.

Online platform üzerinden elde edilen veriler ışığında en çok değerleme yapılan ilk 5 marka sıralamasında öne çıkanlar Renault, Volkswagen, Fiat, Opel ve Hyundai oldu. En çok değerlemesi yapılan bu markalar, aynı zamanda piyasanın belirleyicileri arasında yer alarak toplam satışın yarısından fazlasını (yüzde 51) oluşturdu. Hem en çok değerlemesi yapılan hem de en çok satılan modeller arasında Fiat Egea yine zirveye yerleşirken, onu sırasıyla Honda Civic, Renault Clio, Renault Megane ve Volkswagen Polo izledi. Söz konusu 5 model, toplam araç satışlarının yüzde 28’ini oluşturdu.

KULLANICILAR 10 YAŞ ALTI ARAÇLARA YÖNELDİ

Verilere göre; 2020 ve 2021 model araçlar, ikinci elde en yoğun değerleme yapılan model yılları olurken, onları sırasıyla 2017, 2016 ve 2015 yıllarında üretilen araçlar takip etti. Değerlemelerin çoğunluğu genç araçlara odaklanırken, bunların yüzde 35’ini 40 bin kilometreye kadar olanlar, yüzde 88’ini ise 120 bin kilometreye kadar olanlar oluşturdu. Bu veriler, tüketicilerin daha genç ve daha az kullanılmış araçlara yönelmeye devam ettiğini gösterdi. Buna paralel olarak satılan araçların yüzde 32’sini 40 bin kilometre, yüzde 92’sini 120 bin kilometre altı araçlar oluşturdu. Diğer yandan fiyat aralıklarına bakıldığında ise, 500 bin ile 1 milyon TL arasındaki araçların değerlemeleri ve satışları öne çıktı. Söz konusu fiyat aralığı, satılan toplam araçların yüzde 89’unu kapsadı.