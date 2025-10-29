Avrupa otomotiv pazarı eylülde yüzde 10,7 arttı: Hibrit ve elektrikliler rekor kırdı…

Avrupa otomotiv pazarı, eylülde tekrar yükselişe geçti. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve İngiltere genelinde otomobil satışları 1,24 milyon adede ulaştı. Bu sayı ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artış kaydedildiği gözlendi.

ÜLKELERE GÖRE ARTIŞ ORANI

Almanya liderliğinde birçok büyük pazarda çift haneli artış görüldü. Almanya'da yüzde 12,8, İngiltere'de yüzde 13,7, İspanya'da yüzde 16,4, ve İtalya'da yüzde 4,2’lik artış olduğu saptandı.

RENAULT İLK SIRADA

Markalara göre otomobil satışında artış oranına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 15,2 ile Renault dikkat çekti. Stellantis yüzde 11,5 ile ikinci, Volkswagen yüzde 9,7 artışla üçüncü sırada yer aldı. Teska’da ise düşüş gözlendi. Marka yüzde 10,5’lik düşüş kaydetti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI

Eylül ayında AB genelindeki toplam otomobil satışlarında görülen yüzde 10,7’lik artışa karşın, elektrikli araçlarda yüzde 20, fişli hibrit (PHEV) araçlarda yüzde 65,4 ve hibritlerde (HEV) yüzde 15,9’luk artış dikkat çekti.

ACEA verilerine göre, elektrikli modeller (BEV, PHEV ve HEV) geçen yıl toplamda yeni otomobil satışlarının yüzde 57’sini oluştururken bu yıl yüzde 64’üne karşılık geldi.