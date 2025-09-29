Black edition siyahın estetiğini yollara taşıyor

Çinli otomotiv devi Chery, SUV sınıfında konfor ve güvenlik arayan ailelerin tercihi TIGGO7 PRO MAX’in siyahın tüm estetiğini sunan Black Edition donanımlı versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Sınırlı sayıda üretilen bu özel versiyon, dış tasarımda öne çıkan “Siyah Artemis” rengindeki özel kaplamasıyla gelişmiş akıllı teknolojiyi güçlü performansla buluşturuyor.

Kristal kesim LED farlar ön tasarıma keskin, yüksek teknolojiye sahip bir görünüm kazandırıyor. Modelin profilinde ise 19 inçlik parlak siyah alaşım jantlar ve siyah yan basamaklar dinamik ve sportif karakteri güçlendiriyor. TIGGO7 PRO MAX Black Edition’ın premium zarafeti kabin içinde de devam ediyor. Spor hatlara sahip suni deri koltuklar uzun yolculuklarda konfor sağlıyor. Üst bölümdeki 1.1 metrekarelik geniş panoramik cam tavan (anti-pinch korumalı) kabine doğal ışık doldurarak ferah ve açık bir atmosfer yaratıyor. Modelin iç mekânında yer alan tepkisel 24,6 inçlik çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi, navigasyon, eğlence ve araç kontrollerine kolay ulaşım sağlıyor. 540 derece şeffaf şasi görünümü ister kayalık dağ yollarında ister dar şehir sokaklarında olsun, aracın altını gerçek zamanlı görüntüleyerek olası engelleri ortadan kaldırıyor.

1.6 TGDI turboşarjlı motor, 7 ileri Getrag ıslak çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile eşleştirilerek 145 beygir maksimum güç ve 275 Nm tork üretiyor. Bu dinamik kombinasyon her koşulda üstün performans sergiliyor. Günlük şehir sürüşlerinde pürüzsüz bir akıcılık sunarken, hafta sonu maceralarında çamurlu patikaları ve zorlu arazileri kararlılıkla aşıyor.

TIGGO7 PRO MAX Black Edition Türkiye’de 2 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.