Brisa, oto lastikte teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandırıyor...

Brisa, İzmit Fabrikası’ndan sonra Aksaray Fabrikası’nda da devreye aldığı yeni özel karışım teknolojisiyle premium lastik üretiminde yeni bir dönemi başlattı.

İzmit ve Aksaray fabrikalarında yılda toplam 14,8 milyon lastik üretiliyor. İzmit’teki Ar-Ge Merkezi’nde elektrikli ve hibrit araçlara özel lastik teknolojileri de dahil olmak üzere yeni nesil ürünler üzerinde çalışılıyor.

2025’in ilk yarısında 63 yeni ürün geliştiren Brisa, yılı 100’ü aşkın yeni ürün ile kapatmayı hedefliyor. Bu yeni ürünlerin yüzde 80’ini premium segmenti oluşturuyor. 2025’in ilk 9 ayında yapılan Ar-Ge yatırımı ise 487 Milyon TL’yi aşmasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye lastik pazarı, yenileme ve orijinal ekipman (OE) kanalları toplamında yaklaşık 30 milyon adetlik bir hacme sahip. Eurostat verilerine göre 1000 kişiye düşen araç adedi Türkiye’de 200 seviyelerinde iken bu sayı Avrupa'da 600’ler civarındadır. Bu da lastik pazarı için önümüzdeki dönemde büyüme potansiyeli taşımaktadır.

PAZAR GÖRÜNÜMÜ

Brisa'nın, 11 Kasım’da düzenlenen basın buluşmasında Satış ve OE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir ve Stratejik Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, lastik sektörü ile ilgili bilgiler paylaşırken Brisa'nın güncel durumu ve ilerleyen dönemdeki hedeflerini paylaştı. Toplantıdan öne çıkanlarsa şöyle oldu:

2025'in ilk 9 ayında oto lastik pazar görünümüne göre;

Binek ve hafif ticari lastik pazarında genel olarak %8 daralma yaşanmıştır.

Premium segmentte (17 jant ve üzeri) pazar %7 büyümüştür.

OE (Orijinal Ekipman) kanalında %11 büyüme gerçekleşmiştir.

Brisa, premium segmentte pazarın üzerinde bir performans göstererek ilk 9 ayda %38 büyüme kaydetmiş ve pazar payını artırmıştır. Brisa premium segmentte pazar lideri konumundadır.

Brisa, OE kanalında güçlü tedarikçi konumunu korurken, yenileme pazarında premium segmente odaklanmaktadır. Pazarın çoğunluğunu oluşturan SUV araçların artık yüksek jant çapı (HRD) kullanması ve elektrikli ve hibrit araçlardaki yükseliş Brisa'nın premium stratejisini desteklemektedir. Premium segment lastik pazarının 40%’ını oluşturuyor.

PREMİUM SEGMENTİN YENİ DÖNEMİ

Lastik sektöründeki iki temel dönüşüm alanı, SUV satışlarındaki artış ve elektrikli araçların yaygınlaşması olarak öne çıkıyor.

SUV araçlar, yüksek jant çapına sahip lastikler kullanıyor. Bu segment “High Rim Diameter – HRD” olarak tanımlanıyor ve bugün trafiğe kayıtlı araçların yarısından fazlası bu tip lastiklerle donatılmış durumda. HRD segmenti, premium pazarın büyümesini sürükleyen en önemli kategori konumunda.

Elektrikli araç lastiği pazarı Türkiye’de 400 bin adet seviyesine ulaşmış durumda ve önümüzdeki üç yılda yıllık %65 büyüme öngörülüyor.

2025’in ilk altı ayında satılan yeni elektrikli ve hibrit araçların yüzde 95’i yüksek jantlı lastiklerle donatıldı.

Elektrikli araçların farklı sürüş dinamikleri, lastik teknolojisinde de yeni gereksinimler doğuruyor.

ELEKTRİKLİLER İÇİN İLK YERLİ LASTİK

Bu doğrultuda Brisa, Lassa Nextgen ve Bridgestone Enliten serileri ile pazarda yer alıyor.

Lassa Nextgen Teknolojisi ile lastik ağırlığı yüzde 20’ye varan oranda azaltılarak enerji verimliliği yükseltiyor ve çevreye duyarlı bir üretim süreci sağlanıyor.

Bu teknolojiyle geliştirilen Lassa Revola, Türkiye’de elektrikli ve hibrit araçlarla uyumlu ilk yerli lastik olma özelliğine sahip. Revola, 2025 yılında tüketiciler tarafından “Lastik Kategorisinde Yılın Seçilmiş Ürünü” olarak değerlendirildi.

DAHA UZUN MENZİL

Bridgestone Enliten Teknolojisi ile lastiğin yol ile teması sırasında oluşan yuvarlanma direnci yüzde 30’a kadar düşürülüyor. Bu, elektrikli araçlarda daha uzun menzil, içten yanmalı araçlarda ise daha düşük yakıt tüketimi anlamına geliyor.

Enliten teknolojisiyle üretilen Blizzak 6 modeli, Almanya’nın saygın otomobil dergisi AUTO BILD sportscars tarafından gerçekleştirilen 2025 Kış Lastiği Testi’nde genel değerlendirmede birinci olarak “Test Şampiyonu” unvanını kazandı.

Bu yeni nesil teknolojilere sahip ürünler, Brisa’nın binek lastik portföyünde önemli bir ağırlığa ulaşmış durumda. 2025 itibarıyla toplamın yarısına çıktı. 2030 yılına kadar portföyün yüzde 80’ini bu ileri teknoloji lastiklerin oluşturması hedefleniyor.

Brisa Aksaray ve İzmit'teki üretim tesisleriyle Türkiye’de üretim yapan araç üreticilerinin yüzde 90’ına lastik tedarik etmektedir.

KIŞ LASTİĞİ DÖNEMİ

Brisa, kış lastiği zorunluluğu uygulamasının 15 gün öne çekilmesiyle birlikte, bu dönemi teknolojiyle desteklenen güvenli sürüş dönemine dönüştürmeyi hedefliyor.

Kış lastiği kullanımında belirleyici faktörün kar değil, hava sıcaklığı olduğu vurgulanıyor. 7°C'nin altına düşen sıcaklıklarda yaz lastikleri performansını kaybediyor. ETRMA verilerine göre kış lastikleri, ıslak zeminde fren mesafesini yüzde 10, soğuk zeminde ise yüzde 18’e kadar (iki araç boyu fark) kısaltıyor.

Ipsos araştırmasına göre binek araç kullanıcılarının %66’sı kış lastiği kullanmaktadır. 2024 yılında Türkiye'de toplam 6,8 milyon adet kış lastiği satışı gerçekleşmiştir.