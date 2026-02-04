Çin yapımı araçlar bir ülkede daha yasaklanıyor: 'Tekerlekli akıllı telefonlar'

Avrupa’da veri güvenliği endişeleri, Çin yapımı elektrikli araçların yeniden mercek altına alınmasına neden oluyor. Polonya, bu araçların istihbarat toplama amacıyla kullanılabileceği gerekçesiyle askeri bölgelere girişlerini kısıtlamaya hazırlanan son Avrupa ülkesi oldu.

Polonyalı yetkililer, özellikle modern otomobillerde yaygın olarak kullanılan kameralar, radarlar ve sensörler aracılığıyla hassas bilgilerin toplanabileceğinden endişe ediyor. Bu kapsamda, Çin yapımı araçların askeri tesislere girişinin yasaklanması planlanıyor.

Söz konusu adım, İngiltere’nin daha önce Çin yapımı elektrikli araçların askeri bölgelere girişini kısıtlama kararının ardından geliyor. Bu kararlar, yeni nesil otomobillerde bulunan ileri teknolojiler yoluyla toplanabilecek hassas verilerin korunmasına yönelik daha geniş çaplı güvenlik politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

'TEKERLEKLİ AKILLI TELEFONLAR' ENDİŞESİ

Çin’den gelen otomobiller, özellikle elektrikli modeller, Polonya dahil olmak üzere Avrupa yollarında giderek daha fazla yer almaya başladı. Polonya’da yakın zamanda yayımlanan bir araştırmada bu araçlar “tekerlekli akıllı telefonlar” olarak tanımlandı. Araştırmada, araç içi teknolojilerin çevreyi tarayabildiği ve hassas coğrafi konum verileri toplayabildiği belirtilerek bunun ciddi bir güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Polonya haber ajansı PAP’a konuşan araştırmanın yazarı Paulina Uznanska, akıllı otomobillerin yüksek çözünürlüklü kameralar, sensörler ve LiDAR sistemleri sayesinde aktif 3D haritalama yapabildiğini belirtti. Uznańska, “Bu araçlar çok büyük miktarda veri toplama kapasitesine sahip. Bu da istihbarat analizi açısından son derece yüksek bir potansiyel yaratıyor” dedi.

ASKERİ TESİSLERE GİRİŞ TAMAMEN YASAKLANABİLİR

Bu bulguların ardından, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wiesław Kukuła’nın, Çin malı araçların ülke genelindeki tüm askeri tesislere girişini yasaklayan resmi bir talimat yayımlaması bekleniyor. Yasağın, askeri alanlara bitişik park yerlerini de kapsayacağı ifade ediliyor.

Polonya Ulusal Savunma Bakanlığı da, PAP’a yaptığı açıklamada bu yönde bir politika taslağı hazırlandığını doğruladı.

YASAK ÇİN MARKALARIYLA SINIRLI OLMAYABİLİR

Geçen yıl İngiltere’de milletvekilleri, Çin hükümetinin Çin teknolojisiyle üretilen araçlardaki kamera, sensör ve radar sistemleri aracılığıyla toplanan verilere erişim hakkı bulunduğunu dile getirmişti.

Benzer bir yaklaşım benimseyen Polonya’da planlanan yasağın, yalnızca BYD, MG, Nio, Xpeng ve Aiways gibi Çinli markaları değil; Çin yapımı yazılım veya sensör bileşenleri kullanan tüm araçları kapsaması bekleniyor.

Uzmanlar, bu tür kısıtlamaların ilerleyen dönemde askeri tesislerin ötesine geçerek havaalanları gibi kritik altyapı alanlarına da genişletilebileceğini öne sürüyor. Ancak böyle bir adımın, Avrupa Birliği rekabet kurallarına uygun şekilde hayata geçirilmesi gerektiği ve aksi halde düzenleyici tepkilere yol açabileceği belirtiliyor.