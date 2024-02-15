Citroen Jumper 30'uncu yıldönümünü kutluyor: İlk kez otomatik vitesli...

Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:17

Güncelleme: 15.02.2024 - 14:17

Şirketten yapılan açıklamaya göre ,Citroen, yaklaşık 100 yıldır farklı işletmelerin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanan dayanıklı ve yenilikçi ticari araç yelpazesi sunuyor.

Citroen, özellikle modern ticari araçların öncüsü TUB, ünlü Type H, C25 ve Jumper gibi ikonik modellerin yer aldığı hafif ticari araç modelleriyle tabloyu somutlaştırıyor.

30. yılını kutlayan yeni nesil Citroen Jumper daha modern tasarım, gelişmiş bağlantı özellikleri ve üst düzey pratiklik ile önceki nesillerin başarısını geleceğe taşıyor. Jumper, yeni nesliyle daha yenilikçi model olarak yolculuğuna devam ediyor.

OTOMATİK ŞANZIMAN TERCİHİ

Citroen kısa bir süre önce yeni Jumper modelini tanıttı. Yeni nesil Jumper, her geçen gün zorlaşan kısıtlamaları aşma ve beklentileri karşılama konusunda ticaretle ilgilenen araç sahiplerine ışık tutuyor. Daha fazla sürüş konforu için Jumper'da 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen 120 HP, 140 HP ve 180 HP olmak üzere üç yeni BlueHDi motordan ikisi ilk kez otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Jumper bağlantı açısından da önemli adım adıyor. Orta donanım seviyesine sahip versiyonlar, kullanılan medyayı gösteren 5 inçlik bir ekrana sahip. Üst donanım seviyelerinde, entegre navigasyonla birlikte kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 10 inçlik geniş bir dokunmatik ekran devreye giriyor.

Araç, manuel olana kıyasla daha konforlu kullanım sunan elektrikli park freni, yine konfor ve güvenlik sağlayan dijital dikiz aynası, eller serbest giriş ve çalıştırma gibi kullanıcılara iyi çalışma koşullarını sağlayan gelişmiş donanım seviyesi ile yollara çıkıyor.

CITROEN JUMPER DONANIMLARI

Jumper, 'Sürücü Yorgunluk Uyarısı', yaya ve bisikletli algılama özellikli 'Otomatik Acil Durum Freni' gibi yeni sürüş destek sistemleri de sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor.