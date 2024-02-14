Hyundai Ioniq 6'ya yeni donanım eklendi! Fiyatı 200 bin lira düştü...

Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:35

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:35

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, şirket D-sedan segmentindeki modeline, 'Advance' adıyla Türkiye’ye özel bir donanım hazırladı. Bu yeni donanım, hem uygun fiyatı hem de özellikleriyle Türk tüketicisinin elektrikli otomobillere rahat ulaşmasını sağlıyor.

Model, 0.21cd gibi düşük bir sürtünme katsayısıyla da Türkiye’deki elektrikli otomobiller arasında verimli modellerden biri olarak listede yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, sektörde elektrifikasyona doğru oldukça hızlı bir dönüşüm olduğunu ve kendilerinin de bu dönüşüme öncülük etmeye çalıştıklarını aktardı.

'B-SUV MODELLERLE NEREDEYSE AYNI FİYAT'

Berkel, 2030'a kadar 30’dan fazla elektrikli model tanıtarak globaldeki satış gücünü artırmak istediklerini belirterek, yeni modeller ve yeni tesis yatırımları sayesinde dünyadaki ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olma yolunda ilerlediklerine dikkat çekti.

Bu modelin yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajının Hyundai’nin Türkiye'deki varlığını 2024'e kadar güçlendireceğini kaydeden Berkel, ''İçten yanmalı B-SUV modellerle neredeyse aynı fiyatta olan IONIQ 6 Advance, ülkemizde kullanıcılara hem D segmenti konforunu hem de üst düzey elektrikli mobilite deneyimini bir arada sunacak'' ifadesini kullandı.

18 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Modelin 0-100 km/s hızlanması, 8.8 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız da 185 km/s ile sınırlandırılıyor. Ioniq 6 ayrıca 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde de 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine kadar şarj edilebiliyor.

Modelin kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında 5 dakika şarj etmeleri yeterli. Model özellikle kış aylarında yaşanan menzil kaybını önlemek için ısı pompasıyla birlikte geliyor. Elektrikli otomobillerde önemli bir yere sahip olan ısı pompası, Hyundai’nin Türkiye’de satışa sunduğu tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

ÜST DÜZEY AERODİNAMİK YAPI

Modelin donanımı, tasarım detaylarıyla şekillendiriliyor. Aktif hava kapağı, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoyler ve tekerlek boşluğu azaltıcılar gibi çeşitli tasarım öğeleri, modelin aerodinamik performansını önemli ölçüde artırıyor. Böylelikle model, hem görsellik hem de pil verimliliği ile öne çıkıyor. Modelde, marka kimliğini güçlendirmek için akıllı ön aydınlatma sistemi (IFS), LED stop lambaları, ön alt sensörler, havalandırma ızgaraları ve orta konsol göstergesi gibi çeşitli yerlerde 700'den fazla parametrik piksel detaya yer veriliyor.

HYUNDAI IONIQ 6 BOYUTLARI

Model, 4 bin 855 mm uzunluk, 1880 mm genişlik ve 1495 mm yükseklik oranlarına sahip.

HYUNDAI IONIQ 6 İÇ MEKÂN

Modelin koza şeklindeki iç kısmı, hem rahat bir oturma alanı sunuyor hem de günlük kullanımda hayatı kolaylaştıracak detayları barındırıyor. Otomobilin 2 bin 950 mm'lik uzun dingil mesafesi yaşam alanına katkı sağlarken, aynı zamanda Hyundai tasarımcılarının araç içindekileri rahat ettiren optimize edilmiş diz mesafesi kullanması göze çarpıyor. Modelin kullanıcı odaklı iç mekânı ise dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli sürüşü teşvik etmek için merkezi olarak konumlandırılmış ergonomik bir kontrol ünitesi ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranlı 12,3 inç gösterge paneli ve yine 12,3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, modüler panelle yeni nesil dijitalleşmeyi vurguluyor. Köprü tipi orta konsol da son derece kullanışlı bir saklama alanı sağlıyor.

HYUNDAI IONIQ 6 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ioniq 6 111 kW 4x2 Advance

Motor tipi: Sürekli mıknatıslı senkron elektrik motoru (PMSM)

Maksimum güç: 111 kw (148.85 hp), 350 Nm

Vites: Tek vitesli redüktör şanzıman

Maksimum hız: 185 km/sa

0-100 km/sa hızlanma: 8,8

Menzil: 429 km

Lityum İyon Batarya Kapasitesi: 53 kWh

Maksimum şarj hızı: 350 kW

Şarj Süresi: DC 350 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) 18 dk

Çekiş sistemi: Arkadan itiş

HYUNDAI IONIQ 6 FİYATLARI

111 kW 4x2 Advance - 1.660.000 TL

111 kW 4x2 Progressive - 1.860.000 TL

239 kW 4x4 Progressive - 2.980.000 TL