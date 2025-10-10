Efsane model geri döndü: Renault Twingo 479 bin TL'ye satışa sunuldu! İşte Renault Twingo E-Tech'e dair tüm ayrıntılar...

Renault Twingo E-Tech'in 6 Kasım'da planlanan tanıtımından önce marka, resmi pazar lansmanından önce siparişlere erken erişim imkânı sunan “R Pass” programını başlatıyor. Üretici ayrıca retro elektrikli otomobilin üretim versiyonunun ilk teaser görüntülerini de yayımladı.

Renault Twingo E-Tech'e dair ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Renault Twingo E-Tech kaç kilometre menzil sunuyor? Renault Twingo E-Tech motor gücü, Renault Twingo E-Tech fiyatı, Renault Twingo E-Tech Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte Renault Twingo E-Tech'e dair tüm ayrıntılar...

PARİS'TE TANITILDI

Bir yıl önce, Renault Twingo E-Tech Electric, Paris Motor Show'da bir gösteri otomobili olarak tanıtılmıştı. O zamandan beri, elektrikli R4 ve R5 gibi, bu modelin de 1990'ların ilk Twingo neslinden birçok tasarım öğesini ödünç alan retro bir elektrikli otomobil olacağı belli oldu.

6 Kasım 2025'te yapılması planlanan üretim aracının dünya prömiyerinden önce Renault, yeni tamamen elektrikli Twingo'nun 20 bin Euro'nun altında bir başlangıç fiyatına ulaşmak amacıyla sadece iki yıl gibi rekor bir sürede geliştirildiğini vurguladı. Buna karşılık, Renault'nun İtalyan web sitesine göre, müşteriler kullanımı kolay, 250 km'ye kadar menzile sahip, düşük tüketimli ve keyifli, konforlu bir sürüş deneyimi sunan bir elektrikli otomobil sahibi olacaklar.

Ayrıca Renault Twingo E-Tech'in 85 beygir gücünde ve 30 kWh bataryaya sahip olacağı da ifade edildi.

3. NESİL RENAULT TWINGO

3. nesil elektrikli Renault Twingo 22 kWh batarya, 82 beygir güç ile 0-100 km/s hızlanmasını 12,9 saniyede tamamlarken son hızı ise 135 km/s olarak belirlenmişti.

3. nesilde DC hızlı şarj portu yoktu ve bunun yerine 22 kW'a kadar AC şarj kullanıyordu. Menzil ise WLTP'ye göre 190 kilometre olarak ifade ediliyordu.

Renault, duyurunun bir parçası olarak, AmpR Small platformunu temel alan aracın dört yeni teaser görüntüsünü yayımladı. Fransız otomobil üreticisi, dış tasarımın 1993 model ilk Twingo'ya açık bir gönderme olduğunu vurgularken genel tasarım, orijinal Twingo'nun tek bölmeli gövdesini anımsatıyor. Aynı zamanda, “dışarıdan küçük, içeriden büyük” sloganına uygun olarak, kompakt otomobilin geniş ve modüler bir iç mekân sunduğu belirtiliyor. Model ayrıca 3 kapılı hatchback gibi dursa da arka kelebek cama gizlenen kapı kolları ile 5 kapılı olarak dizayn edilmiş.

Twingo'nun karakteri, kavisli hatları, neşeli yüzü ve yaramaz görünümüyle sembolize ediliyor. Karosere kusursuz bir şekilde entegre edilmiş yuvarlak tam LED farlar ve ilk nesle gönderme yapan gülümseyen radyatör ızgarası, çarpıcı bir görünüm için parlak siyah renkte kaplanıyor.

R PASS HEDİYESİ

Ön sipariş verenlerin modeli hızlı bir şekilde satın alabilmelerini sağlamak için Renault, R4 ve R5'te olduğu gibi bir kez daha “R Pass” adlı bir kampanya başlatıyor. Bu pass, yalnızca çevrimiçi olarak satın alınabilir ve yeni Twingo E-Tech Electric ile ilgili çeşitli ayrıcalıklar içeriyor. Bu geçiş kartını satın alanlar, aracın resmi olarak piyasaya sürülmeden önce ön sipariş verme, test sürüşlerinde öncelik ve aracı ilk alanlar arasında olma fırsatına sahip olacaklar. Ayrıca, “R Pass” satın alanlar, resmi araç tanıtımından sonra gönderilecek olan yeni Twingo'nun 1/43 ölçekli bir modelini, özel bir anahtar kılıfını ve özel etkinliklere davetiyeleri alacak.

“R Pass” bugün itibarıyla İtalya'da satışa sunuldu ve fiyatı 100 Euro olarak açıklandı. Bu fiyatın diğer ülkelerde de geçerli olup olmayacağı henüz kesinleşmedi. Ancak “R Pass”ın 13 Ekim'den itibaren Belçika, İspanya, Hollanda ve Almanya'da, 15 Ekim'den itibaren İngiltere'de ve 22 Ekim'den itibaren Fransa'da satışa sunulacağı kesinleşti. İtalya'da Twingo satın alırken R Pass için 100 Euro ücret alınmayacak ve diğer ülkelerde de durumun aynı olması bekleniyor.

9 BİN 900 EURO'LUK FİYAT

Renault, elektrikli otomobiller için yeni sübvansiyon programına hak kazanan müşteriler için İtalya'da sadece 9 bin 900 Euro'luk bir promosyon fiyatı duyurdu. Türk Lirası karşılığı ise 479 bin 160 TL. Promosyon fiyatı, 11.000 Euro'luk maksimum devlet sübvansiyonuna hak kazanan hanelerden gelen Twingo E-Tech Electric siparişleri için geçerliyken sübvansiyon uygulanmayan modellerin ise şimdilik 20 bin Euro yani 968 bin liranın altında satışa sunulacağı kesin.

RENAULT TWINGO TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Türkiye'de yeni Clio ve Boreal modellerini üretmeye hazırlanan markanın satışa sunduğu Renault 5 modelinin ardından Twingo'yu da Türkiye'de satışa sunacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak henüz bir tarih açıklanmış değil.

RENAULT TWINGO TÜRKİYE FİYATI

Renault 5 E-Tech Techno EV40 Türkiye'de 1 milyon 752 bin TL, Techno EV52 ise 1 milyon 910 bin TL'de başlıyor.

Renault Twingo'nun bu modelden Avrupa'daki fiyatlar kıyaslandığında yaklaşık yüzde 24 daha uygun bir fiyatla satışa sunulması beklenebilir. Bu da modelin Türkiye'de 1 milyon 331 bin liradan başlayan fiyatlarla satılabileceği anlamına geliyor.

EN UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Renault Twingo Türkiye'de satışa sunulduğunda elektrikli modeller içindeki en uygun fiyatlı otomobil olmaya şimdiden aday.