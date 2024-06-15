Ege Denizi'nden çıkan plastikler Hyundai otomobillerinde kullanılacak

Yayınlanma: 15.06.2024 - 13:40

Güncelleme: 15.06.2024 - 13:40

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company, üstün bir otomobil deneyimi için modellerine verdiği önemi, temiz bir çevre ve güçlü gelecek adına sosyal sorumluluk projelerine de aktarıyor.

'IONIQ' modelleriyle başlayan ve tüm model gamına yayılan sürdürülebilirlik, araçların dış ve iç taraflarındaki aksamlarının geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmasına olanak sağlıyor.

Hyundai bu bağlamda, Uluslararası Sağlıklı Denizler Derneği ile ortaklaşa dünyanın dört bir yanındaki denizleri ve okyanusları atıklardan arındırmaya çalışıyor.

Denizlerden her yıl düzenli olarak plastik, cam, balık ağları ve çöp çıkaran Hyundai, bu atık malzemeleri geri dönüşüm yoluyla yine ürettiği otomobillerinde kullanarak döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

Sağlıklı Denizler Derneği ile yapılan ortaklığın dördüncü yılında, Ege Denizi'ni temizlemeye karar veren Hyundai, bu yıl Yunanistan kıyılarından başlayarak özellikle büyük balık çiftliği ağları ve çeşitli plastikleri toplayacak.

Denizlerden toplanacak tonlarca atık, 'IONIQ 5', 'IONIQ 6' ve 'Yeni SANTA FE' için 'econyl' ipliğinden yapılan paspaslar gibi yeni ürünlere dönüştürülecek.

Hyundai, 2023'te 11 tonu balık yetiştirme ağı olmak üzere denizden 42 tondan fazla atık çıkarmıştı.