Ford Trucks'ın yeni F-MAX tanıtım turu Gaziantep'te sürecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Trucks, 20 Ekim'de başlattığı Türkiye turu kapsamında F-MAX'in yenilenen yüzünü tanıtmaya devam ediyor.

F-MAX, Gaziantep Nakliyeciler Sitesi'nde 3 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikte, lojistik ve ağır ticari araç sektörünün temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yeni F-MAX'in ürün sunumuna katılarak aracı yakından inceleme ve test etme imkânına sahip olacak sürücüler, düzenlenecek bilgi yarışmaları, oyunlar ve etkinliklerle çeşitli hediyeler de kazanabilecek.

Ford Otosan Sancaktepe AR-GE Merkezinde geçen ay gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan yeni F-MAX, iç ve dış tasarımının yanı sıra yüzde 11,3'e varan yakıt tasarrufu sağlayan Ecotorq GEN2 motoruyla öne çıkıyor.

FORD F-MAX ÖZELLİKLERİ

Modelin öne çıkan yenilikleri arasında dijital ayna sistemi, kişiselleştirilebilir 12 inç dijital gösterge paneli ve 12,4 inç multimedya ekranı öne çıkıyor. Ayrıca "Güvenlik Kilidi" özelliğiyle ek güvenlik sağlayan yeni Ford F-MAX, 13 dil destekli sesli asistan ve yatak yanındaki dokunmatik kontrol ünitesi gibi özellikler de sunuyor.