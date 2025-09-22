Gümrük vergisinde kurallar değişti: İşte fiyatı düşen ve artan tüm modeller...

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlara ek gümrük vergileri getirildi.

YENİ TARİFELER Buna göre; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobillerde yüzde 25 veya en az 6 bin dolar, plug-in hibritlerde yüzde 30 veya en az 7 bin dolar, elektrikli otomobillerde ise yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar ek vergi uygulanacak.

EN ÇOK ABD, ÇİN VE JAPONYA ETKİLENECEK Yeni kararla birlikte ABD'den ve Çin'den ithal edilen araçlarda vergi indirimi söz konusu olurken özellikle Japonya'da üretilen modellerin fiyatlarında artış söz konusu olacak. İşte fiyatların artması ve düşmesi beklenen başlıca modeller...

FİYATI DÜŞMESİ BEKLENEN MODELLER Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı) otomobillerin ve ABD'de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı. ABD'den bu kapsamda yeni modellerin gelmesi bekleniyor. Çin'de üretilip Türkiye'de satılan Chery, MG ve SWM'ye ait modellerde indirim yapılması mümkün olacak. BYD ise yatırım teşviki nedeni ile mevcut durumda zaten gümrük vergilerinden muaf bulunduğu için fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.

BU MODELLERDE İNDİRİM BEKLENİYOR Fiyatı düşmesi beklenen başlıca modeller şöyle: Chery Omoda 5

Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 8

MG7

MG HS

SWM G01

SWM G01F

SWM G03F

SWM G05 PRO

FİYATI ARTAN MODELLER Başta Japonya'da ve Afrika'da üretilen modellere zam gelmesi bekleniyor. Japon üreticilerden Toyota, Honda, Subaru ve Lexus olacak.

HANGİ MARKALARDA FİYATLAR ARTACAK? Fiyatının artması beklenen başlıca modeller şöyle: Toyota Corolla Cross

Toyota RAV4

Toyota Land Cruiser Prado

Honda Civic

Honda HR-V

Honda CR-V

Subaru Crosstrek

Subaru Forester

VOLKSWAGEN FİYATLARI DEĞİŞİYOR Ayrıca menşei Avrupa Birliği ya da STA anlaşması olan ülkeler olup üretimi Güney Afrika'da yapılan Volkswagen Polo ve Meksika'da üretilen Audi Q5 modellerinde de fiyatların artması bekleniyor.