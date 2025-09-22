Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gümrük vergisinde kurallar değişti: İşte fiyatı düşen ve artan tüm modeller...
22.09.2025 17:52:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
İthal araçlara uygulanan gümrük vergisi tarifesinde değişikliğe gidildi. Değişikliğin ardından fiyatların en çok artacağı ve düşeceği modeller de belli oldu. Toyota, Honda, Chery gibi markaları etkileyecek yeni düzenlemede Tesla ayrıntısı da dikkat çekiyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlara ek gümrük vergileri getirildi.

 

YENİ TARİFELER

Buna göre; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobillerde yüzde 25 veya en az 6 bin dolar, plug-in hibritlerde yüzde 30 veya en az 7 bin dolar, elektrikli otomobillerde ise yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar ek vergi uygulanacak.

 

EN ÇOK ABD, ÇİN VE JAPONYA ETKİLENECEK

Yeni kararla birlikte ABD'den ve Çin'den ithal edilen araçlarda vergi indirimi söz konusu olurken özellikle Japonya'da üretilen modellerin fiyatlarında artış söz konusu olacak.

İşte fiyatların artması ve düşmesi beklenen başlıca modeller...

 

FİYATI DÜŞMESİ BEKLENEN MODELLER

Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı) otomobillerin ve ABD'de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı.

ABD'den bu kapsamda yeni modellerin gelmesi bekleniyor.

Çin'de üretilip Türkiye'de satılan Chery, MG ve SWM'ye ait modellerde indirim yapılması mümkün olacak. BYD ise yatırım teşviki nedeni ile mevcut durumda zaten gümrük vergilerinden muaf bulunduğu için fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.

 

BU MODELLERDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Fiyatı düşmesi beklenen başlıca modeller şöyle:

  • Chery Omoda 5
  • Chery Tiggo 7
  • Chery Tiggo 8
  • MG7
  • MG HS
  • SWM G01
  • SWM G01F
  • SWM G03F
  • SWM G05 PRO
FİYATI ARTAN MODELLER

Başta Japonya'da ve Afrika'da üretilen modellere zam gelmesi bekleniyor.

Japon üreticilerden Toyota, Honda, Subaru ve Lexus olacak.

 

HANGİ MARKALARDA FİYATLAR ARTACAK?

Fiyatının artması beklenen başlıca modeller şöyle:

  • Toyota Corolla Cross
  • Toyota RAV4
  • Toyota Land Cruiser Prado
  • Honda Civic
  • Honda HR-V
  • Honda CR-V
  • Subaru Crosstrek
  • Subaru Forester

 

VOLKSWAGEN FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Ayrıca menşei Avrupa Birliği ya da STA anlaşması olan ülkeler olup üretimi Güney Afrika'da yapılan Volkswagen Polo ve Meksika'da üretilen Audi Q5 modellerinde de fiyatların artması bekleniyor.

TESLA FİYATLARI

Tesla Almanya'da ürettiği Model Y'yi gümrük vergisi ödemeden Türkiye'de satışa sunarken diğer modeller yüksek vergiler nedeni ile Türkiye'de satışa sunulmuyordu.

ABD'ye uygulanan nispeten daha düşük gümrük vergileri nedeni ile markanın başta Cybertruck olmak üzere Türkiye'de farklı modelleri satışa sunması mümkün olabilir.

