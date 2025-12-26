Jeep yeni Compass'ın üretimine başladı: Elektrikli ve hibrit seçenekleri...

Jeep, yenilenen kompakt SUV modeli yeni Compass'ın üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep, geleneklerinden kopmadan geliştirdiği yeni nesil modelleriyle dikkati devam ediyor.

SATIŞ ADEDİ 3 MİLYONA YAKLAŞTI Söz konusu kapsamda markanın Avrupa'da ve dünya genelinde elde ettiği başarının temel taşlarından biri haline gelen küresel SUV modeli yeni Compass, üçüncü nesliyle üretilmeye başlandı. Model, dünya genelinde 2,5 milyondan fazla satış rakamına ulaşan bir ismi taşıyor.

İleri teknolojili STLA Medium platformu üzerine inşa edilen model, sınıfının yüksek performansını, ikonik Jeep tasarımını, gelişmiş teknolojiyi ve güç aktarma sistemlerinde tercih özgürlüğünü bir araya getiriyor. Bu sayede müşteriler, verimli hibrit seçeneklerden tamamen elektrikli güç sistemlerine kadar kendi ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi seçme olanağına sahip oluyor.

JEEP COMPASS TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yeni model ile müşterilere geniş yelpazede seçenekler sunuluyor. 145 beygir gücünde e-Hibrit ve 195 beygir gücünde şarj edilebilir e-Hibrit'ten, 375 beygir güce kadar güç üreten, dört tekerlekten çekişli ve 650 kilometre menzil sunan tamamen elektrikli versiyonlara kadar uzanan seçenekler, şirketin temel inancı 'Her yolculukta Hareket Özgürlüğü'nü yansıtıyor.

JEEP COMPASS SÜRTÜNME KATSAYISI Modelde 0,29 değerinde sürtünme katsayısına sahip aerodinamik iyileştirmeler, iç mekan genişliği kullanım pratikliğinden ödün vermeden verimliliği üst düzeye çıkarıyor.

Bunların yanı sıra Selec-Terrain sistemleri, 360 derece koruma ve akıllıca konumlandırılmış sensörler hem güvenliği hem de arazi performansını artırıyor.

ÜRETİM İTALYA'DA Modelin üretimi, Jeep mirasına sahip Stellantis İtalya'daki Melfi fabrikasında gerçekleştiriliyor. 2014'ye Kuzey Amerika dışındaki ilk Jeep üretim tesisi olan Melfi, başlangıçta Renegade modellerini üretirken daha sonra Compass'ı ve öncü 4xe şarj edilebilir hibrit versiyonlarını üretmeye başladı. Söz konusu tarihten bu yana, 2,3 milyondan fazla Jeep aracı bu tesiste üretildi.

60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK Model, Jeep'in dünya genelindeki modelleri arasında en yaygın ve erişilebilir model olarak öne çıkıyor. Melfi'de üretilen araçlar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda bölgeleri dahil olmak üzere dünya genelinde 60 ülkede satışa sunulacak.