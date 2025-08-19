Küçük tasarım, uzun menzil: Uygun fiyatıyla dikkat çekti!

Geely'nin Livan Auto markası, yeni mikro elektrikli aracı Livan Smurf’ün ilk görsellerini paylaştı. Şehir içi kullanım için tasarlanan kompakt EV, tek motorlu güç aktarımı ve Lityum Demir Fosfat (LFP) pil ile geliyor. Araç, Wuling Hongguang Mini EV, Chery QQ Icecream ve Bestune Pony gibi popüler modellerle aynı segmentte rekabet etmeyi hedefliyor.

KÜÇÜK VE SEVİMLİ TASARIM ÖNE ÇIKIYOR

Küçük ve sevimli tasarıma sahip Livan Smurf, ön yüzünde dar ızgara ve "Orman Ruhu Gözü" farlarla dikkat çekiyor. Gümüş renkli ön tamponla birleşen farlar, araca gülümseyen bir ifade kazandırıyor. Şarj portu aracın ön kısmında yer alıyor.

GÖVDE VE JANT SEÇENEKLERİ

Yandan bakıldığında düz bir profile sahip olan Smurf, alıcılara çift tonlu ve tek tonlu gövde seçenekleri sunuyor. Araç, 14 inç alaşım jantlarla tamamlanıyor.

İÇ MEKANDA ESTETİK VE PRATİK ÇÖZÜMLER

İç mekanda Sakura Pembesi, Kale Grisi ve Orman Yeşili renk seçenekleri bulunuyor. Direksiyon simidi, döner vites kolu, yüzen merkezi ekran ve pratik dış kancalar, kullanım kolaylığı sağlıyor.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN DONANIM

Araç, ABS sistemiyle donatılmış güvenli bir sürüş sunuyor. Livan Smurf, kompakt boyutları ve yekpare gövde yapısıyla şehir içinde rahat manevra imkânı veriyor.

PERFORMANS VE PAZAR KONUMU

Tek motorlu elektrik sistemi, araca yeterli performans sağlıyor ve sürücülere hızlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Livan Smurf, yeniden markalanmış Geely Panda Mini EV’nin devam modeli olarak pazara sunuluyor ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.