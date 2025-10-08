Land Rover Defender Trophy: Maceranın rotası Afrika’ya çevrildi

Land Rover Defender, markanın macera ruhunu yeniden sahneye taşıyor. Efsanevi Trophy ve Challenge yarışlarından ilhamla hazırlanan Defender Trophy, dünyanın dört bir yanından maceraseverleri üç aşamalı bir elemeye davet ediyor. Bu zorlu yolculuğun sonunda sadece en kararlı ve tutkulu takımlar, 2026’da Afrika’nın nefes kesen doğasında düzenlenecek büyük finale katılma hakkı kazanacak.

TUSK İŞBİRLİĞİYLE DOĞA İÇİN YARIŞ

Defender Trophy, markanın doğa koruma konusundaki uzun soluklu ortağı Tusk ile birlikte hayata geçiriliyor. Afrika’daki vahşi yaşamın ve doğal alanların korunmasına odaklanan bu iş birliği, yarışmayı sadece bir dayanıklılık mücadelesi olmaktan çıkarıp çevresel bir farkındalık platformuna dönüştürüyor. Finalde başarılı olan ekipler, dünya çapında canlı yayınlanacak özel bir doğa koruma görevine katılma ayrıcalığı elde edecek.

TÜRKİYE’DEN DE KATILIM AÇIK

50’den fazla ülkenin yer aldığı küresel organizasyon, Türkiye’den katılımcılara da açık. Ekim ayında başlayan başvurular, 2026 ilkbaharında düzenlenecek bölgesel elemelerle devam edecek. Üç zorlu etaptan oluşan yarışta katılımcılar çift olarak yarışacak, ancak bireysel puanlama sistemi üzerinden değerlendirilecek.

Sürücüler, zorlu arazilerde yön bulma ve sürüş kabiliyetlerini test ederken; strateji, dayanıklılık ve ekip çalışması gibi unsurlar da belirleyici olacak. Yarışmacılar, kanyon geçişlerinden nehir aşamalarına kadar fiziksel gücü ve zekâyı bir arada kullanacakları parkurlarda mücadele edecek.

ÖZEL SERİ: DEFENDER 110 TROPHY EDİTİON

Yarışmayla birlikte tanıtılan Defender 110 Trophy Edition, bu maceranın ruhunu yansıtan özel bir seri olarak öne çıkıyor. Deep Sandglow Yellow ve Keswick Green renk seçenekleriyle sunulan model, yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda bir keşif deneyiminin parçası olma duygusunu taşıyor.

Donanım tarafında All-Terrain lastikler, 20 inç parlak siyah jantlar, koruma plakaları ve Trophy logolu detaylar göze çarpıyor. Kabinde ise Trophy yazılı aydınlatmalı kapı eşikleri, Ebony Windsor deri koltuklar ve özel işlemeler, serinin farkını hissettiriyor. Ayrıca tavan rafı, yan ekipman taşıyıcı, merdiven, çamurluk paçalıkları ve yükseltilmiş hava girişi gibi aksesuarlar, aracı tam anlamıyla bir macera aracına dönüştürüyor.

Defender, bu özel seri ve küresel yarışmayla birlikte markanın özündeki dayanıklılık, keşif ve doğa ile uyum felsefesini yeniden vurguluyor.