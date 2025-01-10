Mercedes-Benz otomobil satışları açıklandı: Zorlu geçen yılda düşüş görüldü
Mercedes-Benz Çin'de azalan talebin damgasını vurduğu otomobil endüstrisi için zor bir yıl olan 2024'te çekirdek otomobil satışlarının düştüğünü açıkladı.
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz yaptığı açıklamada, zayıf bir ekonomide, özellikle de kilit pazar Çin'de azalan talebin damgasını vurduğu otomobil endüstrisi için zor bir yıl olan 2024'te çekirdek otomobil satışlarının düştüğünü söyledi.
Yıl boyunca 1 milyon 983 bin 400 otomobil satan şirket, Çin'deki yüzde 7'lik ve Avrupa'daki yüzde 3'lük düşüşün etkisiyle 2023 yılına kıyasla yüzde 3'lük bir düşüş yaşadı.
Bataryalı elektrikli otomobillerin (BEV) yıllık satışları yüzde 23 oranında düşerek 185 bin 100 araca geriledi ve yeni, daha sert AB CO2 emisyon azaltma hedefleri bu yıl yürürlüğe girerken otomobil üreticisi üzerindeki baskıyı artırdı. Bu da BEV satışlarının artmaması halinde Mercedes için maliyetli havuz anlaşmaları veya ağır para cezaları anlamına gelebilir.
ORTA VADELİ HEDEFLERİ DÜŞÜRME PLANI
Otomobil üreticisi, 2024 yılında tam yıl kâr marjı hedefini iki kez düşürdü ve maliyet kesintilerini artıracağını söyleyerek düşen kârlar ve marjlar için zayıflayan Çin otomobil pazarını suçlayan çok sayıdaki Avrupalı rakibe katıldı.
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak salı günü yaptığı açıklamada, Mercedes'in piyasa koşullarının yakın gelecekte iyileşme ihtimalinin düşük olması nedeniyle orta vadeli kârlılık hedeflerini de düşürmeyi planladığını söyledi.
Otomobil üreticisinin 2024 yılı mali sonuçlarını 20 Şubat'ta açıklaması bekleniyor.
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