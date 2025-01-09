Avustralya Açık'ın resmi lastik partneri Pirelli oldu

Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:53

Güncelleme: 09.01.2025 - 17:53

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pirelli, motor sporları, futbol, yelken ve kayağın ardından markasını dünya çapında tanıtmak amacıyla bir grand slam turnuvasını desteklemeyi seçti.

Tenis ile spor alanındaki işbirliklerinin kapsamını genişleten şirket, ana tablo maçlarıyla Melbourne'de 12 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın uzun süreli resmi lastik partneri olacak.

PIRELLI ÜST YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Pirelli Üst Yöneticisi (CEO) Andrea Casaluci, Avustralya Açık'ın, dünya genelinde tenise gösterilen büyük ilgi nedeniyle görünürlüğünü artırma açısından Pirelli için çok önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Casaluci, 'Bu sponsorluk, özellikle prestij otomobillerin yüksek yoğunluğa sahip olduğu Avustralya pazarında markamızın bilinirliğini artırmaya yardımcı olacak. Turnuvanın düzenlendiği Melbourne, dünyada sadece dört şehirde bulunan amiral mağaza modelimiz Pirelli P Zero World'e de 2019 yılından bu yana ev sahipliği yapıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Tennis Australia Global Ticari Direktörü Cedric Cornelis ise Pirelli'nin, Avustralya Açık'ın resmi lastik partneri olmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek, ''Pirelli adı, inovasyon ve performansla eş anlamlı olduğu için dünyanın en önemli tenis etkinliklerinden biri Avustralya Açık ile mükemmel uyum sağlayacağına inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

PIRELLI TENİS TOPLARI!

Pirelli'nin tenis sporuyla bağı, şirketin tenis topları üretmeye başladığı 1930 yılına uzanıyor ve 1970'lere kadar devam ediyor. 1907'den bu yana motor sporlarındaki varlığını sürdüren Pirelli, başta Formula 1 olmak üzere 350'den fazla yarışmanın sponsorluğunda yer alıyor.