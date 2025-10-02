Otomobil satışlarında rekora devam! İşte en çok satılan modeller...

Türkiye’de otomotiv satışları 2025 yılının eylül ayında beklentilerin çok üzerine çıkarak yeniden bir rekor kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) kayıtlarına göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.71 büyüyerek 110 bin 302 adet satışa ulaştı.

Böylece yeni ÖTV düzenlemesine rağmen, tüm zamanların en yüksek Eylül satışları elde edildi. Eylül ayında otomobil satışları yüzde 26.77 artışla 88 bin 274 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 21.66 büyüyerek aylık 22 bin 28 adete ulaştı.

Toplam pazar 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 66.5 arttı. Öte yandan Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.15 oranında artarak 927 bin 647 adet ile tüm zamanların 9 aylık satış rekorunu kırdı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI

Temmuz ayının son haftası gerçekleşen yeni ÖTV düzenlemesi sonrası elektrikli otomobilde ÖTV oranları yükseldi.

Bu artış Eylül’de elektrikli araç satış temposunun düşmesine sebep olurken, elektriklilerde büyüme hızı üç haneden iki haneye düştü. Buna rağmen verilere göre, Eylül’de elektrikli otomobil satışları geçen yılın 9'uncu ayına göre yüzde 33.1 artışla 12 bin 706 adete fırladı.

Yerli üretim Togg 2 bin 255 adetlik satışla eylülde yeniden zirveye çıkarken, Tesla ise Eylül ayındaki 1.664 adet ile ikinci sıraya düştü. İlk 9 ayda Tesla 27 bin 420 adetle en çok elektrikli satan marka ünvanını korudu. Togg ise 9 aylık tabloda 23 bin 325 adetlik T10X satışıyla ikinci sırayı aldı.

Eylül ayında en çok satılan modeller: