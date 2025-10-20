Sıfır otomobilde kritik eşik: 1 milyon TL’nin altında tek o araç kaldı

2025’in son çeyreğine girilirken otomotiv sektöründe kampanya dönemi yeniden başladı. Yüksek faiz oranlarına rağmen sıfır araç satışları canlılığını koruyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın ilk 9 ayında sıfır otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687 adede ulaştı.

EGEA DİKKAT ÇEKİYOR

2025’in Ocak-Eylül döneminde Türkiye’de en çok tercih edilen model Renault Clio oldu. 34 bin 151 adet satışla Clio’yu Tesla Model Y (27 bin 420 adet), Renault Megane (26 bin 933 adet), TOGG T10X (22 bin 131 adet) ve BYD Seal U (19 bin 534 adet) takip etti.

Yerli üretim Fiat Egea ise 18 bin 323 adet satışla en çok satan 6’ncı model olarak öne çıktı.

1 MİLYON TL’NİN ALTINDA TEK SIFIR OTOMOBİL KALDI

Tüketicilerin yakından takip ettiği otomobil fiyatları, psikolojik sınır olarak kabul edilen 1 milyon TL eşiğini neredeyse tamamen aştı. 20 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de 1 milyon TL’nin altında sadece bir sıfır otomobil bulunuyor:

Fiat Egea - 1.4 Fire 95 HP Easy : 999.900 TL

: 999.900 TL Fiat Egea Cross - 1.134.900 TL

- 1.134.900 TL Hyundai i10 - 1.148.000 TL

- 1.148.000 TL Hyundai i20 - 1.256.000 TL

- 1.256.000 TL Citroen e-C3 - 1.375.000 TL

- 1.375.000 TL Opel Corsa - 1.376.000 TL

- 1.376.000 TL Dacia Sandero Stepway - 1.420.000 TL

- 1.420.000 TL Renault Clio - 1.536.000 TL

- 1.536.000 TL Honda Jazz - 1.695.000 TL

- 1.695.000 TL BYD Dolphin - 1.699.000 TL

(Not: Fiyatlar markaların internet sitelerindeki liste fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır. Bayi fiyatlarında farklılık olabilir.)

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR FİYAT REKABETİNDE YERİNİ ALDI

Listede yer alan Citroen e-C3 ve BYD Dolphin, elektrikli araçların artık fiyat rekabetine dahil olduğunu gösteriyor. Sektör temsilcileri, “Elektrikli araç satışları dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükseliş trendinde” değerlendirmesinde bulunuyor.

ESKİ ARAÇ VE ALTIN SIFIR ARAÇ ALIMINDA ÖNEMLİ

Uzmanlar, son dönemde sıfır araç satışlarının büyük kısmının yenileme amaçlı gerçekleştiğini belirtiyor. Sektör yetkilileri, “Otomobil satışları ağırlıklı olarak yenileme şeklinde gerçekleştiği için, bir önceki araç tüketici için peşinat yerine geçebiliyor” ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca birçok tüketici, altın veya mevcut aracını satarak sıfır araç alımlarında finansman sağlıyor.

YIL SONU KAMPANYALARI REKABETİ ARTIRACAK

Yıl sonu kampanyalarının yaklaşmasıyla markaların faiz destekli kredi seçenekleri ve indirimli paketlerle piyasayı canlandırması bekleniyor. Fiat Egea’nın uygun fiyatlı versiyonuyla zirvede kalmaya devam ettiği otomobil pazarında, elektrikli araçların da fiyat yarışında yerini sağlamlaştırdığı görülüyor.