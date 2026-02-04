Skoda'dan Çinli üreticilere sert uyarı: 'Herkes konsolidasyon olacağını biliyor'

Skoda’nın Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn, Çinli otomobil markalarının sayısının sürdürülebilir olmadığını belirterek sektörde kaçınılmaz bir konsolidasyon yaşanacağı uyarısında bulundu. Auto Express’e konuşan Jahn, Çin’de faaliyet gösteren elektrikli otomobil markalarının sayısının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Herkes bir konsolidasyon yaşanacağını biliyor. Çin’de yaklaşık 150 elektrikli otomobil markası var ve bu sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı. Jahn, bu durumun Çinli markalar arasında ciddi bir hayatta kalma mücadelesine yol açabileceğini söyledi.

ÇİNLİ ARAÇLARIN SAYILARI GİDEREK ARTIYOR Çinli otomobil üreticileri, özellikle İngiltere pazarında etkilerini giderek artırıyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 10’u BYD, Chery, Jaecoo ve Geely gibi Çinli markalara aitti. Bu oranın, 2026 yılında Zeekr ve Denza gibi yeni markaların pazara girmesiyle daha da artması bekleniyor. Skoda’nın bu yeni rakiplere nasıl yanıt verdiği sorusuna da değinen Jahn, daha hızlı olmaları gerektiğinin farkında olduklarını belirtti. Ancak Skoda’nın, Çinli rakipler kadar sık ürün lansmanı ve makyaj stratejisi izlemesini gerçekçi bulmadığını ifade etti.

'BU TEMPO NE KADAR SÜRDÜRÜLEBİLİR' “Asıl soru, finansal olarak neyin sürdürülebilir olduğu” diyen Jahn, Çin otomotiv endüstrisinde mutlaka bir konsolidasyon yaşanacağını düşündüğünü vurguladı. Jahn, “Bu kadar çok markayı ne kadar süre ayakta tutabilirsiniz ve bu hızda yeni otomobiller geliştirebilirsiniz? Yapılan yatırımların ne kadarının geri dönüşü sağlanabilecek? Bu tempo ne kadar sürdürülebilir?” sorularını yöneltti. Jahn ayrıca, otomobillerde sunulan özelliklerin giderek gereğinden fazla arttığını savunarak, “Müşterilere gerçekten kaç tane yeni ve daha iyi şey sunabilirsiniz? İnsanlar otomobillerindeki kaç özelliği gerçekten kullanıyor? Kaç düğmeye gerçekten ihtiyaç var?” dedi.

SKODA AVANTAJLARINI SIRALADI Bu nedenle sadeleşmeye odaklandıklarını belirten Jahn, Skoda’nın yaklaşımını şu sözlerle özetledi: “İyi bir paket, iyi donanıma sahip iyi bir otomobil ve güçlü bir hizmet sunmak istiyoruz. Bence bu, bizi Çinli markalardan ayıran en önemli fark.” Skoda’nın avantajları arasında güçlü servis ağı, güvenilirlik ve yüksek ikinci el değerlerini gösteren Jahn, sık model yenilemenin bu değerleri olumsuz etkileyebileceğini de vurguladı. “Bu kadar kısa sürede çok fazla makyaj yapılması, yedek parça yönetimi ve bayi karmaşıklığı gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Ayrıca bu durum, kalıntı değerleri zedeleyebilir” dedi. Jahn, Skoda’nın daha istikrarlı ve güvenilir bir strateji izlemesinin şimdiye kadar markaya olumlu geri dönüş sağladığını da sözlerine ekledi.