Tesla fiyatları düşüyor! Model 3 ve Model Y’nin standart versiyonları tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatları ve satış tarihi...

Tesla, en çok tercih edilen modelleri olan Model 3 ve Model Y'nin daha basitleştirilmiş ve daha uygun fiyatlı versiyonlarını tanıttı. Yeni "Standart" modeller, özellikle Avrupa pazarına yönelik önemli bir gelişme olarak dikkat çekerken modellerin satşa sunulacağı tarih de paylaşıldı.

Tesla, uzun süredir beklenen basitleştirilmiş Model Y'yi tanıttı. Bu versiyon E41 kod adıyla geliştirilmişti ve daha önce prototip aşamasında birkaç kez görülmüştü. Son olarak, bu model tamamen gizlenmeden test edildi.

TESLA STANDART VERSİYONLARI TANITTI Tesla, Model Y'nin daha basit bir versiyonu yerine, hem Model Y hem de Model 3 için yeni "Standart" versiyonlarını tanıttı. Bu modeller, bağımsız araçlar olarak satılmayacak; mevcut “Premium” versiyonlarıyla birlikte aynı model serisi altında yer alacak.

TESLA ABD FİYATLARI Tesla, daha önce arkadan çekişli ve LFP bataryalı temel versiyonları “Standart Menzil” olarak adlandırıyordu. Ancak artık bu isim, sadece “Standart” versiyonlarına dönüşüyor. Yeni Model 3’ün ABD fiyatı, önceki “Premium” versiyonun 42.490 dolar yerine 36.990 dolardan başlarken, Model Y'nin “Standart” versiyonu 39.990 dolardan satışa sunulacak. Bu fiyatlar, önceki model fiyatlarından önemli ölçüde daha düşük. Ancak, Elon Musk’ın daha önce duyurduğu 30 bin Euro'luk sterlinlik giriş seviyesi model, şu an için hâlâ uzak bir hedef olarak kalıyor. Tesla, mevcut modellerin daha basitleştirilmiş versiyonları üzerinde yoğunlaşmak amacıyla, yeni üretim süreçlerine yatırım yapmayı planlıyor.

TESLA BATARYA DEĞİŞİMLERİ Tesla, bu yeni “Standart” versiyonlarla, teknoloji ve donanımda önemli değişiklikler yapmadan yaklaşık yüzde 12'lik bir fiyat indirimi sağladı. Tesla, menzil konusunda ise her iki modelin de “Standart” versiyonunun ABD EPA standartlarına göre 321 mil (517 km) menzile sahip olduğunu belirtiyor. Bu, LFP bataryalı ve arkadan çekişli “Premium” versiyonlara göre biraz daha kısa bir mesafe. Öte yandan, Model 3’ün "Premium" versiyonunda menzil 363 mil (584 km) olarak sunulurken, Model Y "Premium" versiyonunda bu değer 357 mil (574 km) olarak belirtiliyor.

TESLA STANDART MENZİL FARKLARI Türkiye'de satışalan Tesla Model Y Arkadan İtiş modeli WLTP'ye göre 500 kilometre menzil değerine sahip. Yüzde 10'luk menzil düşüşü ile yeni Tesla Model Y Standart'ın WLTP'ye göre menzilinin 450 kilometreye düşmesi beklenbilir.

TESLA STANDART PERFORMANS ÖZELLİKLERİ Menzil düşüşü haricinde, giriş seviyesi versiyonun 5.4 saniyelik 0-60 mph (96 km/s) süresi artık 6.8 saniye oluyor. Ancak ülkemizde düşük ÖTV diliminde kalması için gücü düşürülen Model Y SR'ın 100 km/s hıza ulaşması 7.6 saniye sürüyor. Son hız ise hem Amerika'daki modeller hem de ülkemizdeki model için 201 km/s olarak belirleniyor.

TESLA STANDART DIŞ MEKAN FARKLARI Yeni “Standart” versiyonlar, dış tasarımda bazı farklar sunuyor. Model 3'ün "Standart" versiyonu, jantlar dışında, “Premium” modelinden neredeyse hiç ayırt edilemiyor. Ancak, Model Y’de daha belirgin farklar var. Özellikle "Juniper" makyajıyla tanıtılan yeni ön ışık şeridi, "Standart" versiyonunda kaldırılmış ve iki ayrı far kullanılmış. Ayrıca, Model Y'nin ön tamponu da yeniden tasarlandı. Arka kısımda da, "Premium" versiyonundaki yeni ışık şeridi ile sağlanan dolaylı aydınlatma, "Standart" modelde bulunmuyor. Ayrıca, cam tavan, Model Y'nin "Standart" versiyonunda daha basit bir tavanla değiştirilmiş.

TESLA STANDART İÇ MEKAN FARKLARI İç mekan seçeneklerinde de bazı değişiklikler var. Arka koltuk ısıtması, ortam aydınlatması ve normal radyo gibi özellikler, maliyet düşürme amacıyla kaldırıldı. Model 3'teki “Standart” versiyonda koltuklar daha basit olsa da, beyaz iç mekan opsiyonu yerine sadece siyah iç mekan seçeneği sunuluyor. Jantlar da artık farklılık gösteriyor. Model 3 “Premium” versiyonunda 18 inçlik “Photon” jantlar varken, “Standart” versiyonunda 18 inçlik “Prismata” jantlar yer alıyor. Model Y'nin “Premium” versiyonunda ise standart olarak 19 inçlik “Crossflow” jantlar bulunuyor, “Standart” versiyonunda ise 18 inçlik “Aperture” jantlar sunuluyor.

TESLA STANDART DONANIM FARKLARI Bazı özellikler de “Premium” versiyonlardan farklı olarak kaldırılmış. Örneğin, direksiyon simidi artık elektrikli değil, manuel olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca, şerit ayrılma uyarı sistemi de mevcut değil ve sadece hız sabitleyici (cruise control) bulunuyor. Eğer kullanıcılar, direksiyon fonksiyonlarıyla daha gelişmiş sürüş yardım sistemleri istiyorsa, Tesla'nın “FSD” (Tam Otonom Sürüş) paketini 8 bin dolar karşılığında alması gerekecek. Amortisörlerde de değişiklikler söz konusu, ancak ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

TESLA MODEL Y STANDART NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK? Tesla'nın Almanya’daki Grünheide fabrikasında da Model Y "Standart" versiyonunun üretileceği kesinleşti. Tesla Almanya Başkanı Andre Thierig, üretim ve teslimatların birkaç hafta içinde başlayacağını duyurdu. Fiyatların, ABD'deki gibi 39 bin 990 dolar seviyelerine çekilmesi bekleniyor.

TESLA MODEL Y STANDART TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? Türkiye'de satışa sunulan Tesla Model Y Almanya'da üretildiği için herhangi bir gümrük vergisi alınmadan Türkiye'de satışa sunuluyor. Yeni standart versiyon da aynı fabrikada üretileceği ve Tesla Model Y'nin 2025 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil modeli olduğu da düşünüldüğünde markanın yeni versiyonu kısa süre içinde Türkiye'de satışa sunması muhtemel gözüküyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TESLA MODEL Y STANDART TÜRKİYE FİYATI Tesla Model Y Türkiye'de 2 milyon 305 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yeni model ile fiyatların yüzde 12 düşmesi ile Tesla Model Y'nin Standart 2 milyon 30 bin TL'ye satılabilir.

TESLA MODEL 3 ÜRETİMİ Model 3’ün “Standart” versiyonunun Avrupa pazarında satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belirsiz. Şu an için, Model 3’ün Avrupa versiyonları Çin’deki Giga Shanghai fabrikasında üretilip ithal ediliyor. Eğer Avrupa'da da aynı süreç izlenirse, fiyatın önemli ölçüde düşmesi mümkün.

TESLA MODEL 3 TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? Tesla Model 3 Avrupa Birliği veya STA anlaşması olan bir ülkede henüz üretilmediği ve bu ülkeler haricindeki diğer ülkelerden alınan yüksek gümrük vergileri nedeniyle Türkiye'de satışa sunulmuyor. Ancak Almanya’daki Grünheide fabrikasında tıpkı Türkiye'ye gelen Model Y gibi üretilmesine dair bazı planlamaların yapıldığı biliniyor. Böyle bir durumda modelin Türkiye'ye gelme ihtimali güç kazanacaktır. Tesla Model 3'ün kısa sürede ise Türkiye'de satışa sunulması mümkün gözükmüyor.

TESLA MODEL 3 TÜRKİYE FİYATI Tesla Model 3 'ün Almanya'da üretilip Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise diğer pazarlardaki gibi Model Y ile arasındaki fiyat farkının korunması ile ortaya çıkacak tablo da netleşti. Model 3 böyle bir durumda güncel kurlar ile birlikte Türkiye'de 1 milyon 877 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulabilir.