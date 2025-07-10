Tesla, yapay zeka alanındaki en son yeniliklerinden birini duyurdu. Elon Musk, şirketin geliştirdiği Grok AI teknolojisinin önümüzdeki hafta itibarıyla Tesla araçlarında aktif olacağını bildirdi. Bu gelişme, Tesla'nın sürüş deneyimini daha akıllı ve etkileşimli hale getirmeyi hedeflediği bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Musk, yeni yapay zeka sisteminin Tesla sahiplerinin araçlarıyla daha verimli ve sezgisel bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayacağını vurguladı. Grok AI, kullanıcıların sesli komutlarla araçlarını kontrol edebilmesini, sürüş alışkanlıklarına göre özelleştirilmiş öneriler sunmasını ve hatta trafik koşullarını daha doğru bir şekilde analiz etmesini sağlayacak.

Tesla'nın bu adımı, şirketin daha önce duyurduğu yapay zeka odaklı projelerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Tesla, otonom sürüş teknolojileri ile halihazırda önemli bir mesafe kat etmişken, Grok AI ile araç içindeki yapay zeka deneyimini bir adım daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

YALNIZCA ARABALARDA KULLANILMAYACAK

Ayrıca, Musk’ın açıklamalarına göre, Grok AI sadece Tesla araçları için değil, aynı zamanda Tesla’nın diğer yapay zeka tabanlı ürünlerinde de kullanılacak. Bu teknoloji, önümüzdeki aylarda daha geniş bir uygulama alanına yayılacak.

Tesla, Grok AI'nin mevcut yapay zeka uygulamalarından daha verimli ve güçlü bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Bu teknoloji, araçların genel işleyişini optimize etmeyi ve kullanıcıların günlük yaşamını daha kolay hale getirmeyi vaat ediyor.

Grok AI'nin Tesla araçlarında kullanıma girmesiyle birlikte, sektördeki yapay zeka yarışının daha da hızlanması bekleniyor.

KÜFÜRLÜ MESAJLAR

Ancak Grok AI'nın son yazılım güncellemesiyle ilgili bazı tartışmalar da gündeme geldi. Kullanıcılar, sistemin bazı durumlarda küfürlü ve uygunsuz mesajlar yazabildiğini bildirdi. Bu durum, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Türkiye'de Grok AI'nin kullanımının kısıtlanmasına yönelik bir yasaklama kararı alındı. Türkiye Cumhuriyeti, bu tür uygunsuz içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla, Grok AI'nin kullanımını geçici olarak durdurdu ve Tesla'nın bu konuda yeni önlemler almasını talep etti.