Togg'un sedan modeli T10F'in satış tarihi açıklandı: O tarihte siparişe açılacak...

Togg, 2019 yılında ön gösterimini yaptığı T10F'i satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın ikinci modeli olacak sedan T10F'in uzun süredir satışa sunulması bekleniyordu.

2024 yılında dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’te dünya kamuoyuyla paylaşılan T10F'in Türkiye ile aynı anda Avrupa pazarında da yola çıkacağı öğrenildi.

TOGG T10F VERSİYONLARI

Euro NCAP programının tüm testlerinden 5 yıldızı alan T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak.

Model V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) olarak çeşitli seçeneklerle satın alınabilecek.

TOGG T10F MENZİL

160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle satışa sunulurken bu modellerde ortalama menzil ise 350 km ve 623 km olarak kaydedildi.

700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD ise 88,5 kWh bataryasıyla ortalama 523 km menzile ulaştığı ifade edildi.

TOGG T10F SATIŞ TARİHİ

Togg'un 15 Eylül itibarıyla Türkiye’de ön sipariş dönemini başlatmayı planladığı açıklandı. Avrupa'da ön sipariş tarihi ise 29 Eylül’de başlayacak.