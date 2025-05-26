Volkswagen'de deprem: Yöneticilere hapis cezası verildi!

Almanya’da otomobil üreticisi Volkswagen’in dört eski yöneticisi, dizel emisyon skandalı (Dieselgate) kapsamında dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİ YÖNETİCİLERE HAPİS CEZASI

Skandalın patlak vermesinden yaklaşık on yıl sonra, Almanya'nın kuzeyindeki Braunschweig Bölge Mahkemesi, şirketin eski yöneticilerinden Heinz-Jakob Neusser’in dizel skandalındaki sorumluluğu nedeniyle suçlu bulunduğunu ve 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Ancak bu cezanın uygulanması ertelendi.

Volkswagen’in eski Dizel Motor Geliştirme Başkanı Jens Hadler ile eski Tahrik Teknolojisi Başkanı Hanno Jelden’e de 4,5 yıla kadar varan hapis cezaları verildi. Diğer bir eski yöneticiye yönelik verilen hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.

MİLYONLARCA ARACA MÜDAHALE ETMEDİLER

Volkswagen’in eski üst düzey isimleri, 2019 yılında Avrupa ve ABD’de satılan yaklaşık 9 milyon araçta emisyon yazılımında yapılan manipülasyona katkıda bulunmakla ya da buna müdahale etmemekle itham edilmişti.

Mahkeme, sanıkların yıllar boyunca milyonlarca dizel motorun manipülasyona uğradığından haberdar olduklarına dair delillere ulaşıldığını belirtti. Hüküm giyen sanıkların karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

ALMANYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK EKONOMİK SKANDAL

2015 yılı eylül ayında ABD Çevre Koruma Ajansı, Volkswagen’in dizel araçlarda emisyon testlerini yanıltmak amacıyla manipülatif yazılım kullandığını ve bu araçların çevreyi yasal sınırların 40 katına kadar aşan oranlarda kirlettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Volkswagen Grubu; Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve MAN gibi markaları bünyesinde bulunduruyor. Şirket, uzun süre bu skandalla gündemde kalmış; ABD'de milyarlarca Euro tutarında cezalar ödemiş ve milyonlarca aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel aracın testlerde yanıltıcı yazılımla donatıldığını kabul eden Volkswagen, “Dieselgate” krizi nedeniyle küresel çapta birçok davayla yüzleşmişti.

TOPLAM MALİYET 30 MİLYAR EURO

Uzmanlar, Almanya’nın en büyük ekonomik skandalı olarak kayıtlara geçen bu olayın şirkete toplam maliyetinin 30 milyar Euro'yu aştığını tahmin ediyor.