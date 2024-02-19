Volkswagen'in yeni markası ABD'de fabrika inşaatına başlıyor: Üretim tarihi açıklandı!

Volkswagen'in ABD'deki yeni elektrikli araç markası Scout, Güney Carolina eyaletinin Columbia kenti yakınlarındaki üretim tesisinin temelini attı. İlk araçların ne zaman üretim bandından çıkacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:26
Volkswagen'in yeni markası ABD'de fabrika inşaatına başlıyor: Üretim tarihi açıklandı!
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Volkswagen'in yeni markası Scout'un fabrikası için inşaatın başlangıçta 2023 ortalarında başlaması planlanıyordu. Ancak tam kapasiteyle çalıştığında yılda 200.000'den fazla Scout aracı üretebilecek tesisin temeli 2024 Şubat'a kaldı. Scout'un üretimi ne kadar artırmayı planladığı ise bilinmiyor.

650 hektarlık Scout tesisi Güney Carolina'nın merkezinde Columbia yakınlarındaki Blythewood'da yer alıyor. Alman otomotiv endüstrisinde Güney Carolina'nın kuzeybatı köşesi oldukça iyi biliniyor çünkü Spartanburg'daki BMW fabrikası burada bulunuyor. Scout, Columbia'nın yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki fabrikanın "ana otoyollara, Charleston ve Savannah limanlarına ve otomotiv mühendisliğine odaklanan kolej ve üniversitelere rakipsiz erişim" sağlayacağını umuyor.

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Scout Motors, fabrikada yeni bir elektrikli platform temelinde kamyonetler ve "sağlam" SUV'ler üretecek. Bu off-road odaklı EV teknoloji platformunun ayrıntıları henüz bilinmiyor.

SCOUT TARİHİ

Mevcut duyuru, araçların kendisinden ziyade temel taşının atılması ve markanın geçmişiyle ilgili. Volkswagen, eski ABD'li üretici International Harvester'ın bir modeline kadar uzanan Scout markasının haklarını 2020 yılında Navistar'ın devralmasıyla elde etti. International Harvester, 1985 yılında feshedilen bir tarım makineleri, otomobil ve kamyon üreticisiydi. Kamyon bölümü daha sonra Navistar olarak devam etti. Scout, 1961 ile 1980 yılları arasında üretilen iki kapılı bir arazi aracıydı. 

'BİR AMERİKAN İKONU'

Scout Motors Başkanı ve CEO'su Scott Keogh, "Bugün inşaat ve binadan ziyade bir çağrı ve bir topluluk söz konusu. Bir Amerikan ikonunun yeniden canlandırılmasını ve Amerikan istihdamının yeniden sağlanmasını kutlamak için buradayız. Bu topraklarda - ellerimizle ve teknolojimizle harika araçlar üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

SCOUT ÜRETİM TARİHİ

Scout markalı araçların üretimine 2026 sonunda başlanması bekleniyor.


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