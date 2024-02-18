Honda güvenli sürüş için "Scooter Başlangıç Seviyesi" programı başlattı

Scooter Başlangıç Seviyesi programı, merkezde sunulan diğer programlarda olduğu gibi Japonya'da eğitim alan uzman kadro tarafından veriliyor.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 14:10
Honda güvenli sürüş için
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Honda Motosiklet Türkiye, sektör lideri olmanın getirdiği sorumlulukla güvenli motosiklet sürüşünün yaygınlaşması için yeni bir program başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Safety Türkiye'de başlayan Scooter Başlangıç Seviyesi programı ile özellikle yeni motosiklet kullanıcılarının trafiğe güvenle çıkması hedefleniyor.

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Türkiye'de her geçen yıl artan motosiklet satışlarına paralel olarak Honda Türkiye tarafından başlatılan Scooter Başlangıç Seviyesi programı, merkezde sunulan diğer programlarda olduğu gibi Japonya'da eğitim alan uzman kadro tarafından veriliyor.

1 günlük programda, scooter kontrol mekanizmalarından başlayarak denge ve adaptasyon çalışmalarına, scooter park çalışmalarından sürüş dinamiklerine kadar birçok konu ele alınıyor.

Türkiye pazarındaki scooter tutkusunu güvenlikle pekiştirmeyi amaçlayan programda çalışmalar Honda Dio modelleri ile gerçekleştiriliyor.

OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİ DE MOTOSİKLET EĞİTİMİ ALMALI

Değişen yönetmelik sonrası B sınıfı ehliyet sahibi otomobil sürücülerinin de 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek olması ile motosiklet eğitimi öneminin daha da arttığını söyleyen Honda Safety Türkiye yetkilileri, şehir içinde artan hızlı ulaşım ihtiyacı için scooter alternatifinin tercih edildiğini ama akan trafiğe konsantre bir eğitim almadan çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.

Yetkililer ayrıca otomobil sürücülerinin de motosiklet kullanmayacak bile olsa trafikte empati kurabilmeleri için bu eğitimi almalarını önerdiklerini belirtti.

HONDA MOTOSİKLET MÜŞTERİLERİNE ÖZEL UYGULAMA

Honda Motosiklet Türkiye ayrıca müşterileri için de sürüş güvenliğine yönelik özel bir uygulama başlattı. Yeni motosiklet satın alan her müşteriye eğitim videosu içeren QR kod taşıyan anahtarlık veriliyor.

Sürüş güvenliği farkındalığını artıran ve sürüş konusunda önemli noktaları hatırlatan bu video içeriğinde lastik seçiminden yolculuk sürüş tekniklerine, hava şartlarına göre kullanımdan uzun yolculuk kurallarına kadar birçok başlık yer alıyor.


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