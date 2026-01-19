2050 uyarısı: Dünya nüfusunun yarısı miyop olma riskiyle karşı karşıya!

Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı verilere göre, dünya genelinde en az 2,2 milyar insan çeşitli düzeylerde görme bozukluğu yaşıyor. Küresel veriler ışığında görme cerrahisindeki gelişmeleri değerlendiren Op. Dr. Akın Akyurt, lazer teknolojilerinde minimal kesi yaklaşımının öne çıktığını belirtti.

Lazer yöntemlerinin hasta konforunu doğrudan etkilediğini belirten Op. Dr. Akyurt, “SMILE Lazer, görme bozukluklarının düzeltilmesinde korneanın doğal yapısını korumayı hedefleyen bir yöntemdir. Göz yüzeyinde geniş bir kapak kaldırılmadan yapılan bu işlem, iyileşme sürecini daha konforlu hale getirir. SMILE Pro ise hız ve hassasiyet açısından bu yaklaşımı ileri bir seviyeye taşır” dedi.

‘MİNİMAL KESİ YAKLAŞIMI GÖRME CERRAHİSİNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR’

Op. Dr. Akyurt, “Uluslararası sağlık kuruluşlarının yayımladığı projeksiyonlara göre, miyopi vakalarının 2030 yılına kadar milyarlarca insanı etkilemesi bekleniyor. Uzun vadeli tahminler, 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yarısının uzak görme problemi yaşayabileceğini gösteriyor. Bu artış, görme cerrahisinde dokuya daha az müdahale eden yöntemlerin önemini artırıyor. Minimal kesiyle uygulanan lazer teknikleri, korneanın doğal bütünlüğünü korumayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, hem cerrahi güvenlik hem de uzun vadeli görme kalitesi açısından önemli bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Bu verilerin görme cerrahisindeki yönelimi net biçimde ortaya koyduğunu belirten Akyurt, “Minimal kesiyle yapılan işlemler, gözün doğal dayanıklılığını korurken hastaların günlük yaşama daha hızlı dönmesine imkan tanıyor. Bu yaklaşım özellikle aktif yaşam süren bireyler için oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Akyurt, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Lazer göz cerrahisinde kullanılan teknolojiler, son yıllarda hem işlem süresi hem de hassasiyet açısından önemli gelişmeler gösteriyor. Yeni nesil femtosaniye lazer sistemleri, daha küçük kesilerle çalışmaya olanak tanıyor. Bu durum, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin daha hızlı ve konforlu ilerlemesini sağlıyor. Klinik çalışmalarda, bu yöntemlerin kuru göz şikayetlerinin daha az görülmesiyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler, görme bozukluklarının cerrahi tedavisinde hasta memnuniyetini artıran bir tablo ortaya koyuyor.

“Gözün yapısına ve görme problemine göre belirlenen lazer parametreleri, daha öngörülebilir sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor. Bu yaklaşım hem görme kalitesini hem de uzun vadeli cerrahi başarının sürdürülebilirliğini destekliyor. Görme sağlığı alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden merkezler arasında yer alıyor. Merkez bünyesinde uygulanan modern lazer yöntemleriyle, uzak ve yakın görme bozukluklarına yönelik kapsamlı çözümler sunuluyor. Klinik uygulamalar, bilimsel veriler ve kişiye özel değerlendirmeler doğrultusunda şekilleniyor.

“SMILE ve SMILE Pro teknolojileriyle hastalara daha konforlu ve öngörülebilir bir cerrahi deneyim sunmayı hedefliyoruz. Her hastanın görme yapısı farklı olduğu için planlamayı mutlaka kişiye özel yapıyoruz. Amacımız, görme bozukluklarının tedavisinde uzun vadeli, güvenli ve tatmin edici sonuçlar elde etmek.”