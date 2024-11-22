Adrenal kitleler: Sessiz tehlike hakkında bilinmesi gerekenler

Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:52

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:52

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, böbrek üstü bezlerinden kaynaklanan adrenal kitlelerin genellikle iyi huylu olduğunu ancak bazı durumlarda hormon üreterek tehlikeli hale gelebileceğini ifade etti. Dr. Aydın, "Bu kitleler genelde belirti vermez ve başka bir hastalık nedeniyle yapılan görüntüleme tetkiklerinde tesadüfen fark edilir. Ancak hormon üreten kitleler, büyüyerek yaşamı tehdit edebilecek sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

HORMON ÜRETEN ADRENAL KİTLELERİN YOL AÇABİLECEĞİ HASTALIKLAR

Adrenal kitlelerin hormon üretmesi durumunda ortaya çıkabilecek üç önemli sağlık sorununu vurgulayan Dr. Aydın, şu bilgileri verdi:

Cushing Sendromu: Aşırı kortizol üretimi sonucu ortaya çıkar. Vücutta stres hormonu birikmesine neden olan bu durum, cerrahi müdahale gerektirir.

Aşırı kortizol üretimi sonucu ortaya çıkar. Vücutta stres hormonu birikmesine neden olan bu durum, cerrahi müdahale gerektirir. Feokromasitoma: Adrenal bezlerin aşırı adrenalin ve noradrenalin üretmesiyle yüksek tansiyon ataklarına yol açar. Zor teşhis edilen bu hastalık, cerrahi tedavi ile kontrol altına alınır.

Adrenal bezlerin aşırı adrenalin ve noradrenalin üretmesiyle yüksek tansiyon ataklarına yol açar. Zor teşhis edilen bu hastalık, cerrahi tedavi ile kontrol altına alınır. Conn Sendromu: Aşırı aldosteron üretimi sonucu potasyum düşüklüğü ve yüksek tansiyon gibi sorunlara neden olur.

GÜVENLİ CERRAHİ MÜDAHALE VE HIZLI İYİLEŞME

Adrenal cerrahisinin günümüzde yüksek başarı oranlarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Dr. Aydın, “Her cerrahinin olduğu gibi adrenal cerrahisinin de riskleri vardır. Ancak kanama, enfeksiyon gibi durumlar günümüz teknolojisi ile kontrol altına alınabiliyor. Cerrahi sonrası iyileşme süreci hızlıdır. Hastalar genellikle aynı gün ayağa kalkabilir ve birinci günün sonunda taburcu edilebilir” dedi.

ERKEN TESPİT HAYAT KURTARIR

Adrenal kitlelerin erken teşhisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Aydın, hormon üreten kitlelerin zamanında cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Tesadüfen tespit edilen kitlelerin düzenli takip edilmesinin hayati risklerin önüne geçebileceği kaydedildi.