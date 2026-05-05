Anadolu'da her bin kişiden 4'ünde görülüyor: Behçet hastalığına dikkat!

Fırat Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, kamuoyunda genellikle ağız yaralarıyla bilinen ancak hayati organları tehdit edebilen Behçet hastalığı hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Koca, hastalığın deriden göze, beyinden damarlara kadar geniş bir sistem yelpazesini etkileyebilen "çok yönlü" bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

ERKEKLERDE DAHA ŞİDDETLİ SEYREDİYOR

Hastalığın özellikle genç yaşlarda ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Koca, diğer romatizmal hastalıklardan farklı olarak Behçet’in erkeklerde hem daha sık görüldüğünü hem de daha ağır seyrettiğini ifade etti. Hastalığın en belirgin işaretinin ağızda tekrarlayan ağrılı yaralar olduğunu söyleyen Koca, genital bölgedeki yaraların ise genellikle ağrısız seyrettiğine dikkat çekti.

GÖRME KAYBI VE DAMAR PAKTLIKLARI RİSKİ

Behçet hastalığının ciltle sınırlı kalmadığını belirten Prof. Dr. Koca, ciddi komplikasyonlar konusunda uyardı:

"Toplardamarlarda pıhtı oluşumu ve atardamarlarda anevrizma gelişmesi hayati risk oluşturabilir. Göz tutulumu durumunda üveit gelişebilir ve tedavi edilmezse görme kaybına yol açabilir. Ayrıca bağırsak tutulumu zamanında müdahale edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabilir."

DÜNYADA EN SIK TÜRKİYE'DE GÖRÜLÜYOR

Hastalığın tarihsel olarak "İpek Yolu" güzergahındaki toplumlarda (Çin, Japonya, İran ve Türkiye) yoğunlaştığını kaydeden Koca, en yüksek görülme oranının Anadolu coğrafyasında olduğunu belirtti. Türkiye’de binde dörtten fazla bir oranla karşılaşılan bu hastalık için Koca, vatandaşların belirtileri ciddiye alarak uzmanlara başvurmasının önemini hatırlattı.