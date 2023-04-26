'Bahar yorgunluğu cinsel isteksizliğe yol açabilir'

Yayınlanma: 26.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 07:00

Bahar depresyonunun yorgunluk belirtileriyle ortaya çıktığını söyleyen Psikolog Dilara Dalyan, “Kişiler çok belirgin bir şekilde dikkat ve konsantrasyon güçlüğü yaşar. Kişi eskiden mutlu olduğu şeylere ilgi duymaz, hatta hiçbir şey yapmak istemez. Yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı, motivasyon kaybı, cinsel isteksizlik, uyku bozukluğu, aşırı alınganlık, duygusallık, sabırsızlık, iştah kaybı, kilo verme ya da aşırı iştahla kilo alımı görülebilir. Bazen de bahar yorgunluğu kişilerde saldırganlık, yaşamı değersiz bulma ve intihar düşüncelerine yol açabilir” dedi.

Mevsimlerin değişmesinin sadece doğayı değil, insanların da fizyolojik ve psikolojik yönden değişime girmesine neden olduğunu söyleyen Psikolog Dalyan, “Kimileri kış aylarında kendilerini çökkün bir halde hissederken kimileri de bahar ve yaz aylarında kendilerini çökkün hissetmeye başlarlar. Bu olumsuz etkiler yoğun ve uzun geçen kış/yaz aylarının uzun olduğu bölgelerde daha belirgin olarak yaşanmaktadır. Genelde bu durumla daha çok kış aylarında karşılaşsak da artık günümüzde çoğu kişi bahar yorgunluğuna ve yaz depresyonuna doğru kaymaya başladı” ifadelerini kullandı.

BAHARDA BAZI BİREYLER KENDİNİ YORGUN HİSSEDEBİLİR

Bahar yorgunluğunun tanımını yapan ve nedenleri değinen Psk. Dalyan, “Bahar yorgunluğu, güneşin daha dik gelmesi ile ısınan denizlerden daha fazla suyun buharlaşması ve bununla beraber ortaya çıkan nem artışı sonucunda oluşur. Sıcak geçen bahar aylarında ve yazın hava sıcaklığı, yüksek nem ile bir araya gelince bunaltıcı günler yaşanabilir. Kendimizi yorgun ve bitkin hissederiz. Bahar ayları aslında birçok insanın da enerjisini artırır. Beraberinde getireceği yaz mevsimi, çıkılacak tatilleri ve kurulan hayaller genelde çoğu kişiyi mutlu eder. Yaza dair ümitleri artar. Ama buna rağmen, bahar aylarında kendisini mutsuz ve yorgun hisseden kişiler de en az diğerleri kadar fazladır” diye konuştu.

İÇE KAPANMA GÖRÜLEBİLİR

Bahar depresyonu hakkında da bilgi veren Psk. Dalyan, “Eğer siz de dışarıdaki güneşe, çevrenizdeki enerji dolu insanlara ve yapılan planlara rağmen kendinizi uzun süredir mutsuz, yorgun ve depresif hissediyorsanız bahar depresyonu geçiriyor olabilirsiniz. Bahar ve sıcak yaz aylarında yaşanan depresyon, aslında kış depresyonuna göre daha nadir görülmektedir ve nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Genetik faktörler, stres, travmatik olaylar yaz depresyonuna neden olabilecek faktörler arasında gösterilmektedir. Ayrıca melatonin hormonunun az salgılanması gibi biyolojik faktörler de depresyonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bahar depresyonunda kişi hayattan zevk alamamaya ve içe kapanmaya başlar” şeklinde konuştu.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE UYKU SORUNLARI OLABİLİR

Psk. Dalyan, halk arasında bahar depresyonu olarak da bilenen bahar yorgunluğunun belirtilerini şöyle sıraladı:

"Kişiler çok belirgin bir şekilde dikkat ve konsantrasyon güçlüğü yaşar.

"Kişi eskiden mutlu olduğu şeylere ilgi duymaz, hatta hiçbir şey yapmak istemez.

"Yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı, motivasyon kaybı, cinsel isteksizlik, uyku bozukluğu, aşırı alınganlık, duygusallık, sabırsızlık, iştah kaybı, kilo verme ya da aşırı iştahla kilo alımı görülebilir.

"Bazen de bahar yorgunluğunun kişilerde saldırganlık, yaşamı değersiz bulma ve intihar düşüncelerine kadar gidebilir."

BU ÖNLEMLERE DİKKAT

Psk. Dalyan, bahar yorgunluğuna karşı alınacak önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

“Uykularınızın düzenli olmasına dikkat edin. Düzenli uyku en iyi koruyuculardandır.

"Düzenli beslenin. Eğer gündelik hayatınızda bir yeme düzeniniz yoksa, kendinize dengeli ve düzenli bir beslenme planı oluşturun.

"Egzersiz yapmaya başlayın. Spor salonuna gidemiyorsanız bile dışarıda yapacağınız 30 dakikalık yürüyüşün bile sizlerde yarattığı değişikliği en kısa sürede fark etmeye başlayacaksınız.

"Kişisel bakımınıza önem verin. Sadece işe giderken veya arkadaşlarınızla buluşurken değil, evde tek başınıza olduğunuzda bile kişisel bakım rutinlerinizi devam ettirin.

"Sevdiklerinize zaman ayırın. Bazen tek başımıza kaldığımızda yüklerimiz artar ve işin içinden çıkamaz hale geliriz. Sevdiklerimizle buluşup onlara yaşantılarımızı aktarıp, paylaşımlar yapmak çoğu zaman yüklerimizi atmamıza ve rahatlamamıza yardımcı olur.

"İmkânınız varsa bulunduğunuz yerden ayrılıp tatile çıkmak, içinde bulunduğunuz ruh halinden çıkmak için bir ilaç yerine geçebilir.”

Psk. Dilara Dalyan, eğer uzun süre geçmeyen bir bahar yorgunluğunu varsa ve duygularla artık baş edilemediği hissediliyorsa, mutlaka bir uzman desteği alınmasında fayda olduğunun altını çizdi.