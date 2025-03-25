Bayramda sağlığınızı korumanın yolları: Beslenme ve diyet önerileri

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Bilge, Ramazan ayının ardından sağlıklı bir beslenme düzenine geçişin önemine değinerek, bayramda aşırı yemek tüketiminin olumsuz etkilerinden kaçınmak için yapılması gerekenleri sıraladı.

Prof. Dr. Bilge, oruç tutulan bir aylık sürenin ardından vücuda aşırı yüklenmenin başta reflü, mide yanması ve benzeri sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, bayram süresince yağlı ve ağır yemeklerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Yeni beslenme düzenine geçiş için önerilerde bulunan Bilge, şu tavsiyelerde bulundu:

Bayram ikramlarına ‘hayır’ deyin: İkramlardan kaçınmak ya da bir tabağı başkasıyla paylaşmak, sağlıklı bir çözüm olacaktır.

Ana öğünlerde aşırı yüklenmeyin: Bir anda fazla yemek mideyi zorlayabilir, bu yüzden küçük porsiyonlarla başlamalı ve lifli gıdalar (sebze yemekleri, salata) tercih edilmelidir.

Bol su için: Güne 1-2 bardak su ile başlayın ve gün boyunca 1,5-2 litre su içmeye özen gösterin. Asitli içeceklerden kaçının, bitki çayları veya ayran tercih edin.

Tatlıda ölçülü olun: Baklava gibi ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve tercih edilmelidir. Tatlıyı ana yemekten 1-2 saat sonra tüketmek, kan şekerinin ani yükselmesini engeller.

Hafif beslenme düzenine geçin: Bayram sabahı hafif bir kahvaltı yapın, dengeli öğünler hazırlayın ve beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih edin.